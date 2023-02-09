Алтайское предприятие "РУФ-2" приняло участие в "Фабрике процессов"

Команде удалось добиться высоких показателей на тренинге

09 февраля 2023, 15:05, ИА Амител

На учебной площадке для предпринимателей "Фабрика процессов" прошли занятия для сотрудников ООО "РУФ-2". Это предприятие разрабатывает передовые технологии в сельском хозяйстве, на базе которых производят спецтехнику. "РУФ-2" – участник национального проекта "Производительность труда".

В тренинге принимали участие 20 представителей предприятия – от сварщиков до директора Артура Кильтау. Проведение "Фабрики процессов" – неотъемлемая часть реализации нацпроекта. Именно здесь формируют навыки применения инструментов бережливого производства на практике.

Тренинг имитировал процесс производства клапана регулятора давления газа. Выйдя из привычной обстановки и сменив роли, команда смогла по-новому выстроить взаимодействие.

"Практика показывает, что после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения", – отметили в КАУ "АЦКР".

По итогам тренинга команде удалось изготовить 15 пультов регуляторов давления газа, получить себестоимость одного изделия в размере 46 800 условных рублей. Такой результат – выше среднего на этом мероприятии.

Участники "Фабрики процессов" уверены, что инструменты бережливого производства дают максимальный эффект по росту прибыли в комплексе, а не по отдельности. Получив опыт, они начнут изменения на рабочем месте с анализа своих операционных действий и разделения их на значимую и не значимую части.

Напомним, "Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. Они также узнают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагают провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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