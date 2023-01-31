Как алтайское предприятие будет повышать производительность труда

Алтайское предприятие "РУФ-2" будет улучшать производство сельхозтехники

31 января 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

Алтайское предприятие "РУФ-2" производит и реализует сельскохозяйственную технику на колёсном ходу – например, многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений. Сейчас здесь планируют улучшать производство полуприцепа сельскохозяйственного назначения. Делать это будут в рамках нацпроекта "Производительность труда". В январе 2023 года на предприятии уже прошло стартовое совещание по проекту с участием экспертов Регионального центра компетенций.

Ранее предприятие завершило "этап подготовки", который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК "АЗПИ".

"Сейчас как никогда нужен рост производительности труда на предприятии, так как продукция востребована на внутреннем рынке ещё больше, чем раньше, в связи с ограничением поставок аналогичной импортной техники. Также и для роста благосостояния сотрудников необходимо повышение производительности труда, сокращение затрат и увеличение количества производимой техники", – сказал директор "РУФ-2" Артур Кильтау.

Кроме того, директор отметил, что ожидает включённости в проект каждого сотрудника и сам будет участвовать во всех мероприятиях.

Проект важен не только для предприятия, но и для экономики края и страны в целом. Об этом на совещании рассказал заместитель Минэкономразвития Алтайского края Алексей Ерохин. Он настроил коллектив на продуктивную работу, а также представил сотрудников РЦК, которые и будут выстраивать адресную поддержку на предприятии.

Также в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко и глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков. Они отметили особую роль "РУФ-2" для района как крупного работодателя и примера для бизнесменов по локализации производства в сельской местности.

Эксперты РЦК представили региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Они обозначили порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание рабочих потоков, сокращение потерь, результативность производства. Презентовали результаты реализации нацпроекта на других предприятиях Алтайского края, а также рассказали о коммуникациях в коллективе, управлении изменениями и развитии персонала.

В ближайшие три месяца предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.