Алтайское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков 52 компании за полгода

Как рассказали в ведомстве, жалобы активно поступают и на госзакащиков

16 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Замруководителя Алтайского краевого УФАС Андрей Кочетков рассказал о промежуточных итогах контроля в сфере госзакупок. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие в ведомстве рассмотрели 128 жалоб на действия или бездействия заказчиков, уполномоченных органов и комиссия. Из них полностью или частично обоснованными признана 31 жалоба.

Процент обоснованных жалоб остается стабильным в диапазоне от 20 до 30%. Не меняется и структура нарушений: чаще всего необоснованно отклоняются заявки участников закупок, в документации указываются требования, не предусмотренные законом, допускаются ошибки при размещении информации в ЕИС. Преимущественно нарушения совершают в сфере здравоохранения, ремонта и строительства, благоустройства территорий — там, где заказов больше всего.

Отдельно краевое УФАС рассмотрело вопросы, связанные с формированием реестра недобросовестных поставщиков (РНП).

"Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком, подрядчиком, исполнителем условий контракта, так как закупаемые заказчиками товары, работы, услуги опосредованно, а зачастую и напрямую используются в оказании ими государственных и социально значимых услуг, и ненадлежащее исполнение контракта может влиять на качество жизни граждан", - подчеркнул Кочетков.

Всего Алтайское краевое УФАС России за полугодие рассмотрело 84 обращения о включении в РНП. В 52 случаях (61%) приняты решения о включении сведений о них в список.