Алтайское управление ФАС получило нового начальника
1 февраля его представили Виктору Томенко
01 февраля 2024, 17:23, ИА Амител
Андрей Гостюшев стал новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Гостюшев совместно с замглавы ФАС России Нелли Галимхановой встретился с губернатором Виктором Томенко. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области антимонопольного регулирования, защиты конкуренции и организации госзакупок.
Андрей Гостюшев родился 22 марта 1979 года в Алтайском крае. Работал в подразделениях ФАС России в Алтайском крае и Республике Алтай, а также на руководящих должностях в Минприроды региона.
Прошлый глава управления Степан Поспелов покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Он возглавлял алтайских монопольщиков с момента создания – на протяжении более чем трех десятилетий.
17:46:46 01-02-2024
Короля делает свита
00:25:39 02-02-2024
Грыша (17:46:46 01-02-2024) Короля делает свита... Переборщать не надо , а то придумает там кто-то из ЛАКЕЕВ , открыть Библию на странице с заповедями и положить на краешке рабочего стола Короля , для того чтоб он увидел , чтоб понял ... ( Перебор это лакейства такого , король ведь может и не догадаться о чём речь , надо прямым текстом к королю обращаться , без всяких гадалок чтоб он отгадал смысл ему некоего довести до сведения лакеями ... ) Официально надо обращаться к королю , относительно законности ....
19:51:26 01-02-2024
Ещё одна контора бездельников. Ни одного нормального расследования. Одно слово туТа.