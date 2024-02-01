Алтайское управление ФАС получило нового начальника

1 февраля его представили Виктору Томенко

01 февраля 2024, 17:23, ИА Амител

Андрей Гостюшев / Фото: altairegion22.ru

Андрей Гостюшев стал новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Гостюшев совместно с замглавы ФАС России Нелли Галимхановой встретился с губернатором Виктором Томенко. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области антимонопольного регулирования, защиты конкуренции и организации госзакупок.

Андрей Гостюшев родился 22 марта 1979 года в Алтайском крае. Работал в подразделениях ФАС России в Алтайском крае и Республике Алтай, а также на руководящих должностях в Минприроды региона.

Прошлый глава управления Степан Поспелов покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Он возглавлял алтайских монопольщиков с момента создания – на протяжении более чем трех десятилетий.