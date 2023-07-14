Алтайского бизнесмена приговорили к обязательным работам за неуплату штрафа
Руководитель строительной компании выполняет работы по благоустройству дворов
14 июля 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: t.me / ufssp22
Руководителя строительной компании в Бийске наказали обязательными работами, сообщили в телеграм-канале ГУФССП России по Алтайскому краю
Отмечается, что мужчина был оштрафован за административные правонарушения, но он так и не заплатил.
В итоге теперь бизнесмен выполняет работы по благоустройству дворов многоквартирных домов.
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