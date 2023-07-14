Алтайского бизнесмена приговорили к обязательным работам за неуплату штрафа

Руководитель строительной компании выполняет работы по благоустройству дворов

14 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: t.me / ufssp22

Руководителя строительной компании в Бийске наказали обязательными работами, сообщили в телеграм-канале ГУФССП России по Алтайскому краю

Отмечается, что мужчина был оштрафован за административные правонарушения, но он так и не заплатил.

В итоге теперь бизнесмен выполняет работы по благоустройству дворов многоквартирных домов.