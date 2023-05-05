Алтайского футболиста Соболева признали лучшим игроком московского "Спартака"

В апреле форвард отправил в ворота соперников пять мячей. В том числе на его счету два дубля и одна голевая передача

05 мая 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайского футболиста Александра Соболева признали лучшим игроком московского "Спартака" по итогам апреля. Голосование завершилось на сайте "красно-белых".

Большинство болельщиков – 55% – назвали самым ценным игроком "Спартака" во втором весеннем месяце барнаульского форварда. В апреле форвард отправил в ворота соперников пять мячей. В том числе на его счету два дубля и одна голевая передача.

Вторым в голосовании стал Антон Зиньковский. Он получил 30% голосов. На третьей строке Кейта Бальде – 9%.

Соболев родился и начал заниматься футболом в Барнауле. За "Спартак" он играет с января 2020 года. За это время Соболев провёл в составе "красно-белых" 71 матч и забил 35 голов. Также в активе нападающего 11 игр и четыре забитых мяча за сборную России.