Алтайского футболиста Соболева признали лучшим игроком московского "Спартака"
В апреле форвард отправил в ворота соперников пять мячей. В том числе на его счету два дубля и одна голевая передача
05 мая 2023, 12:50, ИА Амител
Алтайского футболиста Александра Соболева признали лучшим игроком московского "Спартака" по итогам апреля. Голосование завершилось на сайте "красно-белых".
Большинство болельщиков – 55% – назвали самым ценным игроком "Спартака" во втором весеннем месяце барнаульского форварда. В апреле форвард отправил в ворота соперников пять мячей. В том числе на его счету два дубля и одна голевая передача.
Вторым в голосовании стал Антон Зиньковский. Он получил 30% голосов. На третьей строке Кейта Бальде – 9%.
Соболев родился и начал заниматься футболом в Барнауле. За "Спартак" он играет с января 2020 года. За это время Соболев провёл в составе "красно-белых" 71 матч и забил 35 голов. Также в активе нападающего 11 игр и четыре забитых мяча за сборную России.
15:24:07 05-05-2023
Крутой Саня!
16:54:45 05-05-2023
Молодец! Сейчас наверное из алтайских футболистов лучший, хоть и дельфином кличут)