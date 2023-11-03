Алтайского наркофермера, объевшегося урожаем грибочков, осудили после выхода из комы

Мужчина получил весьма гуманное наказание

03 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае осудили местного жителя за незаконное выращивание наркосодержащих грибов с галлюциногенным эффектом, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в сентябре 2023 года мужчину в коматозном состоянии доставили в больницу. Врачи несколько суток проводили интенсивные реанимационные мероприятия. Выяснилось, что "фермер" культивировал наркосодержащие грибы и употреблял их в пищу.

"Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Грибы и приспособления для их выращивания будут уничтожены.