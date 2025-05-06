Алтайскую компанию признали виновной в фиктивных сделках на 27 млн рублей

Фирма совершала сделки с тремя "сомнительными" организациями

06 мая 2025, 23:46, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Прокуратура и Минфин выиграли суд против алтайской компании "Алтаймяспром", ряд сделок с ее участием признали фиктивными. Как сообщает "Толк" со ссылкой на картотеку Арбитражного суда, общий объем фиктивного оборота при участии компании превысил 27 млн рублей.

"Согласно позиции истца, "Алтаймяспром" имел в своей деятельности признаки "недобросовестности" и реализации "схемы, направленной на придание законного вида обороту денежных средств". Последняя заключалась в использовании так называемых "фирм-однодневок", – говорится в материале.

Согласно приведенным в решении суда сведениям, по результатам проверки налоговики вынесли решение о привлечении ответчика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

В УФНС заявили, что компания создала "формальный документооборот", чтобы уйти от налогов. "Алтаймяспром" включал в состав налогового вычета счета-фактуры липовых операций.

Как выяснилось, у фирмы были также проблемы "географического" характера: в ЕГРЮЛ есть сведения о недостоверности адреса компании, о решении сменить регистрацию и об отказе в этом со стороны налоговиков.

"Партнерами" компании по фиктивному обороту стали компании "Спецпромтрейд", "Трансзапчастьсервис" и "Стаф". Налоговая служба выяснила, что фирмы ничего не поставляли "Алтаймяспрому". При этом их не обнаружили по местам регистрации, у них нет персонала или транспортных средств, сайтов или рекламы.

Таким образом, суд заключил, что сделки между "Алтаймяспромом" и тремя фирмами действительно были нужны для того, чтобы уходить от налогов. Так, сделки на общую сумму свыше 27 млн рублей признали фиктивными.