Алтайскую ржаную муку и манку готовы отправлять в Китай

Недавно в регион приехала китайская делегация

03 ноября 2024, 07:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Go to Johnny McClung's profile Johnny McClung

Алтайский край готовится вывозить в Китай ржаную муку и манную крупу. В рамках предварительных договоренностей о торговом сотрудничестве регион посетила делегация Главного таможенного управления Китая. О визите высокопоставленных чиновников Business FM Барнаул рассказала Мария Шостак, руководитель Алтайского филиала Центра оценки качества зерна.

С 27 по 29 октября Алтайский край посетила делегация из Китая. Было три представителя. Все они сотрудники таможенного управления Маньчжурии и Фучжоу. В акции участвовали две компании – предприятие в городе Алейске "Алейскзернопродукт" и предприятие в городе Рубцовске "Рубцовский мельник". Делегация охватила обследование всех этапов производства, начиная с отбора проб пшеницы и ржи и заканчивая складом готовой продукции. Основная цель визита – это проведение инспекции по производству ржаной муки и манной крупы. Впоследствии эти два вида продукции будут вписаны в протокол по международной торговле между Россией и Китайской Народной Республики", – сказала Шостак.

29 октября китайские специалисты приехали в Алтайский филиал Центра оценки качества зерна. Они провели инспекцию всех этапов работы – от взятия образцов до выдачи протоколов испытаний и сертификатов компаниям.

Также они инспектировали отдельные подразделения филиала. Он проводит карантинные фитосанитарные исследования, выявляет патогенные микроорганизмы в зерне и оценивает количественные нормы препаратов для обработки складских помещений. Кроме того, сотрудники филиала обрабатывают склады на предприятиях.

Оценку алтайским производителям и специалистам Центра дали положительную. В будущем году алтайская ржаная мука и манка могут выйти на китайский рынок. Но инспекция по производству – лишь первый этап на пути к расширению соглашения о международной торговле.

Напомним, за последние пять лет экспорт зерновых культур из Сибири в КНР вырос в 11 раз, переработанного зерна – в три раза, а растительных кормов и их компонентов – в 14 раз.