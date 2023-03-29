"Алтайвагон" будет производить технику для перевозки скоропортящихся продуктов

На сегодняшний день предприятие способно выпускать до 20 различных моделей

29 марта 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко / Телеграм

Предприятие "Алтайвагон" готовится выпускать новую линейку техники – вагоны для перевозки скоропортящихся продуктов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что новая линейка вагонов полностью соответствует всем требованиям, что подтверждают сертификаты соответствия от Таможенного союза.

"Это ещё один шаг в рамках диверсификации производства, что обеспечит дополнительный рост объёмов выпуска. Сегодня предприятие способно выпускать более 20 моделей вагонов и располагает производственными мощностями на 9000 вагонов в год", – написал Томенко.

Губернатор добавил, что в прошлом году "Алтайвагон" получил по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 миллионов рублей. Также предприятие реализует проект по модернизации производства, на который из Фонда развития Алтайского края был выделен льготный заём в размере 150 миллионов рублей под 1% годовых.