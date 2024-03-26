АлтГПУ победил в конкурсе патриотических проектов среди педвузов и колледжей

Проект ребят пользовался больших успехом

26 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Команда АлтГПУ / Фото: пресс-служба АлтГПУ

20-23 марта в российской столице прошел фестиваль студенческих патриотических клубов педагогических вузов и колледжей. В мероприятии, которое провели в Академии Минпросвещения России, участвовали 33 команды. Алтайский педуниверситет представили студенты института психологии и педагогики.

На фестивале завершился конкурс проектов среди патриотических студенческих объединений педагогических вузов и колледжей. По результатам заочного этапа проект клуба "Максималь" пединститута прошел в финал.

"Наши студенты представили проект "Фестиваль отечественного кинематографа и музыки XX века". Площадка пользовалась большим успехом, ее посетили около 30 делегаций", – поделилась руководитель команды Юлия Алеева.

На праздничном закрытии форума объявили и наградили тех, кто одержал победу в конкурсе. Проект АлтГПУ занял первое место.

С победой ребят поздравила и ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

"Для будущего педагога важно не только быть самому патриотом своей Родины – знать историю своей страны, ценить ее культуру, уважать традиции народов нашего многонационального государства – но и уметь воспитывать патриотов, передавать свои знания, убеждения, ценности. В этой связи особенно значима победа наших студентов в этом конкурсе", – добавила ректор.

Напомним, в 2022 году команда педуниверситета участвовала в педагогическом хакатоне "Вызовы будущего" в Академии Минпросвещения РФ. Тогда на очном этапе команда АлтГПУ и МГППУ разработали проект "VR-реальности", который вошел в четверку лучших. Его рекомендовали реализовать в учебных заведениях.

Мероприятие объединило 20 педвузов со всей России. В состав команды входили и студенты, и сотрудники университетов. Они совместно работали над проектами в области воспитания.