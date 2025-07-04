АлтГПУ презентовал книгу, посвященную "Калине красной" Шукшина

Произведение, созданное в преддверии 100-летнего юбилея писателя раскрывает поэтику и семиотику знаменитой повести

04 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Авторы издания / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Преподаватели института филологии и межкультурной коммуникации Алтайского педуниверситета выпустили научную монографию под названием "Калина красная": поэтика, семиотика, контекст". Авторами издания стали Галина Ануфриева, Татьяна Богумил, Александр Карагодин, Александр Куляпин, Владимир Маркин, Полина Маркина, Ольга Марьина, Ольга Скубач и Елена Худенко.

Работу создали в формате "энциклопедии одного произведения", она предлагает углубленный взгляд на повесть Василия Шукшина "Калина красная" в её литературной и кинематографической интерпретации. Материалы книги будут полезны студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантам, преподавателям, а также всем, кто интересуется творчеством писателя.

Обращение к наследию Шукшина продолжает линию научных исследований, сложившуюся в АлтГПУ, и приурочено к грядущему 100-летию со дня рождения Василия Макаровича, которое отметят в 2029 году.

Напомним, подготовку к юбилею инициировал президент РФ Владимир Путин – соответствующий указ он подписал 4 декабря 2024 года. К празднованию планируют подготовить масштабную программу: научные конференции, образовательные проекты и культурные события.

"Вышедшая монография подготавливает публикацию следующей книги. Важным событием в шукшиноведении станет "Энциклопедия "Калины красной" В.М. Шукшина". Специфика этой энциклопедии заключается в том, что произведение существует в двух вариантах – как киноповесть и как фильм, что, разумеется, не может не сказаться и на структуре, и на содержании будущей энциклопедии. Текст повести и фильм различаются спецификой языка литературы и кино", – рассказала директор института филологии и межкультурной коммуникации Полина Маркина.

Электронную версию издания можно найти по ссылке.