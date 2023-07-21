АлтГПУ приглашает молодых педагогов участвовать во всероссийском форуме

"Молодой учитель. Формула успеха" – интересный и престижный форум

21 июля 2023, 10:45, ИА Амител

АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

6–7 сентября 2023 года Алтайский государственный педагогический университет проводит всероссийский форум "Молодой учитель. Формула успеха". Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника и 90-летию АлтГПУ. Оно состоится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края.

Кто может принять участие?

Форум поводят для молодых педагогов и педагогов-наставников.

Зачем проводят этот форум?

Его цель – создать комплексные (методические, технологические, коммуникативные, образовательные и пр.) условия для профессионального сопровождения молодых педагогов, направленных на закрепление начинающих специалистов в системе образования.

"Молодой учитель. Формула успеха" – это бренд, под которым уже более десяти лет развивается система постдипломного сопровождения выпускников вуза и начинающих педагогов Алтайского края.

"В этом юбилейном для нашего университета году мы подготовили насыщенную программу форума: это и интерактивный пленар в концертном зале "Сибирь", на котором мы выведем формулу успеха молодого педагога, это интеллектуально-развлекательные игры, серия мастер-классов и тренингов от ведущих психологов нашего университета", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Она добавила, что вместе с тем форум предполагает серьезную проектно-образовательную деятельность, результатом которой будет являться определение личной Я-стратегии начинающего специалиста системы образования по преодолению профессиональных затруднений.

Что в программе?

Основная работа форума будет проходить на интерактивных проблемных площадках:

организация воспитательной работы в школе;

цифровые технологии в учебном процессе;

организация деятельности молодого педагога по обеспечению высокого качества образования (в рамках реализации ФООП);

организация научной и проектно-исследовательской деятельности школьников;

волонтерское движение школьников;

профессиональное сообщество как ресурс развития молодого педагога;

организация наставничества в школе.

В рамках площадок участниками будут разработаны проектные решения тех или иных проблем молодых педагогов. На форуме состоится защита данных проектных решений и награждены лучшие.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке.