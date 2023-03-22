АлтГПУ примет на весеннюю "Университетскую смену" 60 детей из "Движения первых"

Первый вуз Алтая вошёл в список 27 вузов, где пройдёт этот проект

22 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Участники "Университетские смены" в АлтГПУ 2022 года / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный педагогический университет станет одним из 27 вузов России, на площадке которого пройдёт проект "Университетские смены". Список педагогических учебных заведений опубликовало Российское движение детей и молодёжи.

Педвуз примет 60 детей из четырёх регионов страны: Московской, Кемеровской областей, Республики Алтай и Красноярского края. Смена пройдёт с 29 марта по 2 апреля 2023 года.

"Наш университет в прошлом году принимал на своей базе почти 150 детей из ДНР в рамках "Университетских смен". Это была не простая задача, но мы с ней справились, доказательством чему стали горящие глаза и светлые улыбки на лицах наших ребят во время смены, а также слёзы при расставании. Мы познакомили их с нашим городом, краем, со своим вузом. Некоторые влюбились в Алтай и выразили желание поступать к нам в АлтГПУ", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

По её словам, "Университетские смены" – это замечательный проект. А первый вуз Алтая обладает уникальным потенциалом – человеческим, профессиональным, техническим.

Школьники – участники проекта побывают на лекциях и экскурсиях, узнают больше о профессиях будущего и о том, каково быть студентом. Каждый из них прошёл отборочный тур: надо было написать эссе на тему "Моя траектория успеха" и подготовить видеоролик, отражающий миссию "Движения первых". На конкурс поступило более 5 тысяч работ. Кроме того, каждый конкурсант представил дипломы, грамоты, сертификаты и рекомендательные письма о своих достижениях.

"Интерес к проекту со стороны мальчишек и девчонок со всей страны колоссальный. Более тысячи победителей конкурсных отборов получат возможность отправиться в увлекательное путешествие в мир студенчества уже на весенних каникулах. Ребята смогут познакомиться с университетской жизнью, посетить лекции, научные лаборатории и музеи. Это поможет многим определиться с выбором будущей профессии и ответить на главный вопрос в судьбе каждого: "Что же будет после школы?" – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров.

Кстати, участие в сменах бесплатное.

Напомним, что 8 февраля, в День науки, на базе Алтайского педагогического университета открылось первичное отделение Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Инициативу по открытию на базе АлтГПУ первичного отделения РДДМ поддержала председатель совета Российского движения детей и молодёжи Алтайского края Ирина Рыбина.