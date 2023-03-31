АлтГПУ проведёт международный форум по русскому языку в Таджикистане

На мероприятии расскажут об актуальных вопросах преподавания русского языка для зарубежных коллег

31 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Флаг Таджикистана / Фото: slon.pics / freepik.com

6-7 апреля 2023 года в Таджикистане состоится международный форум "Русский язык – основа развития образовательного пространства России и Таджикистана". Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника в России и Году русского языка в Республике Таджикистан.

Форум организовал Алтайский государственный педагогический университет по поручению Министерства просвещения России.

"Предстоящий форум – это стартовое мероприятие в программе по поддержке и продвижению русского языка в Таджикистане в 2023 году. Международный форум призван создать условия для открытого диалога педагогического сообщества. Я убеждена, что такая форма взаимодействия с зарубежными коллегами позволит укрепить позиции русского языка в республике", – пояснила руководитель университета, доктор педагогических наук, профессор Ирина Лазаренко.

В масштабном мероприятии примут участие 50 руководителей таджикских школ, более 300 преподавателей русского языка и предметов на русском.

В качестве спикеров на форуме выступят российские и зарубежные специалисты в области билингвального образования, руководители российско-таджикских школ, педагогических вузов, лучшие учителя России и Таджикистана.

Научно-методическая площадка форума нацелена на обсуждение актуальных вопросов в области преподавания русского языка и обучения на русском языке. Состоится форум на площадке Российско-Таджикской средней общеобразовательной школы имени Ю.А. Гагарина в городе Душанбе.

Фото: пресс-служба АлтГПУ