АлтГПУ проводит творческий конкурс "Открываем Кубу" среди обучающихся Алтайского края

Поучаствовать можно в трех номинациях

27 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

АлтГПУ / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Алтайский государственный педуниверситет приглашает учеников и студентов Алтайского края принять участие в конкурсе творческих работ "Открываем Кубу", посвященном 65-летию независимости страны и 505-летию ее столицы – Гаваны.

В конкурсе предусмотрены три номинации:

"Очарование Кубы" – конкурс эссе. Участники могут поделиться своими впечатлениями о культуре, истории и традициях Кубы на основе личных впечатлений или рассказов друзей и знакомых, которые бывали на Кубе или каким-либо образом связаны с этой страной. В работе нужно раскрыть тему взаимосвязи Кубы и Алтайского края через призму истории, литературы, языка, культурных традиций, музыки, танцев и кулинарных предпочтений. Эссе должно быть оригинальным, написанным участником самостоятельно в электронной форме (до трех страниц). Форма изложения свободная, можно добавить фотографии. Плагиат запрещен.

"Вдохновение на Кубе" – конкурс рисунков. Участники могут отразить культуру, обычаи, национальную одежду, исторические или узнаваемые места Кубы, а также исторических личностей. Рисунок должен быть авторским и выполнен в любой технике на листе формата А4.

"Куба в объективе" – конкурс фотографий. Участники могут представить авторские фотографии, которые либо отражают жизнь Кубы, ее интересные места и особенности (это фотографии тех, кто побывал на Кубе как турист, путешественник или по работе), либо демонстрируют связь страны с Алтайским краем через мотивы, атмосферу и образы. Фотографии могут быть сделаны на Кубе или в Алтайском крае, но в них должны присутствовать кубинские мотивы. Это может быть реализовано через аналогии, контрасты или же элементы кубинской культуры (музыка, литература, танец, еда, костюм, историческая личность и др.). Важно передать атмосферу и дух страны, а также показать, как она переплетается с жизнью людей в Алтайском крае.

Заявки и конкурсные работы принимают по ссылке до 5 ноября 2024 года.

Контактное лицо: руководитель проекта Винокурова Мария, vinokurova_ma@altspu.ru.

Конкурс проводят в рамках реализации проекта "Куба – Алтай: культурный альянс", осуществляемого за счет средств гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики и в партнерстве с реготделением Российского общества дружбы с Кубой, возглавляемым ректором АлтГПУ Ириной Лазаренко.