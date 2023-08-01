АлтГТУ набирает студентов по направлению "Технология транспортных процессов"
Будущие специалисты смогут работать в службах по проектированию интеллектуальных транспортных систем
01 августа 2023, 17:45, ИА Амител
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ приглашает получить образование по направлению "Технология транспортных процессов" и профилю подготовки "Организация и безопасность движения".
Получить образование можно:
- очно (4 года);
- заочно (4 года 11 месяцев).
Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и на выбор: физике или информатике, или химии, или иностранному языку.
На этом направлении 14 бюджетных мест. Проходной балл в прошлом году составил 139.
"Растет протяженность дорог, автомобилей стало больше, интенсивность движения возросла. В крае реализуют проекты интеллектуальных транспортных систем, в обязательном порядке требующих высококвалифицированных специалистов, которые понимают в организации движения. Есть потребность в специалистах, которые могут начертить проект организации движения, грамотно расставить дорожные знаки и светофоры, рассчитать время горения сигналов светофора и т.д. Наших выпускников успешно трудоустраивают в органах ГИБДД, логистических и страховых компаниях", – отмечают на факультете.
Спрос на выпускников этого направления очень высок, поскольку обеспечению организации безопасности на дорогах в городе уделяют огромное внимание.
Подробную информацию о приеме можно найти здесь.
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