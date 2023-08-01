АлтГТУ набирает студентов по направлению "Технология транспортных процессов"

Будущие специалисты смогут работать в службах по проектированию интеллектуальных транспортных систем

01 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Студент / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ приглашает получить образование по направлению "Технология транспортных процессов" и профилю подготовки "Организация и безопасность движения".

Получить образование можно:

очно (4 года);

заочно (4 года 11 месяцев).

Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и на выбор: физике или информатике, или химии, или иностранному языку.

На этом направлении 14 бюджетных мест. Проходной балл в прошлом году составил 139.

"Растет протяженность дорог, автомобилей стало больше, интенсивность движения возросла. В крае реализуют проекты интеллектуальных транспортных систем, в обязательном порядке требующих высококвалифицированных специалистов, которые понимают в организации движения. Есть потребность в специалистах, которые могут начертить проект организации движения, грамотно расставить дорожные знаки и светофоры, рассчитать время горения сигналов светофора и т.д. Наших выпускников успешно трудоустраивают в органах ГИБДД, логистических и страховых компаниях", – отмечают на факультете.

Спрос на выпускников этого направления очень высок, поскольку обеспечению организации безопасности на дорогах в городе уделяют огромное внимание.

Подробную информацию о приеме можно найти здесь.