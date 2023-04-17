АлтГТУ победил в федеральном проекте университетского предпринимательства

Это позволило вузу получить деньги на программу "Зеленый конвейер" для студентов

17 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" 13 апреля подвела итоги конкурсного отбора организаций высшего образования. Конкурс проходил с целью финансирования победителей, на базе которых в текущем году реализуют акселерационные программы поддержки проектов и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов.

Всего поступило 248 заявок, из них 151 прошла отбор. АлтГТУ – единственный вуз Алтайского края, который также вошёл в число победителей. Ему выделят около 6 млн рублей.

Благодаря этому студенты АлтГТУ смогут стать участниками акселерационной программы "Зеленый конвейер" и получить дополнительные знания и компетенции создания стартап-проектов.

Прежде всего, это проекты по мониторингу и прогнозированию состояния окружающей среды, предотвращению и ликвидации ее загрязнения. Именно поэтому к участию пригласят студентов:

института биотехнологии;

пищевой и химической инженерии;

энергетического факультета;

факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ.

Эти ребята смогут активно включиться в проектную и исследовательскую работу.

"Программа стартует осенью, планируется привлечь свыше 500 студентов университета. За три месяца студенты успеют пройти полный цикл – от поиска продуктовой идеи до разработки MVP*, построения бизнес- и финансовой модели. А также защитить стартап-проекты перед потенциальными инвесторами и индустриальными партнерами", – отмечает руководитель программы Эмилия Казитова.

В техническом университете уверены, что развитое предпринимательское мышление позволит студентам приносить большую пользу людям, компаниям и государству вне зависимости от того, какую карьеру они выберут: развитие собственного бизнеса, социальную работу, образование и науку или госуправление.

* MVP (от англ. Minimal Viable Product ("Минимал Вайбл продакт")) – минимально жизнеспособный продукт, тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций (иногда даже одной), которая несет ценность для конечного потребителя.