АлтГТУ представит свои разработки на международной промышленной выставке в Тегеране

Вуз покажет свои образцы новой техники и разработки для пищевой отрасли

10 октября 2023, 16:43, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Делегация Алтайского государственного технического университета в составе проректора по научной и инновационной работе Александра Беушева, преподавателей и сотрудников инжинирингового центра АлтГТУ "ХимБиоМаш" принимают участие в деловой программе и международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA IRAN 2023* в Тегеране (Иран).

Мероприятие проходит с 10 по 12 октября 2023 года в выставочном центре иранской столицы Tehran Milad Tower International Convention Center* под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ и поддержке отраслевых министерств и ведомств России и Ирана.

АлтГТУ представит на выставке промышленные и экспериментальные образцы новой техники, новые материалы, разработки для пищевой отрасли от центра "ХимБиоМаш".

Кроме того, представители АлтГТУ примут участие в работе круглых столов, посвященных вопросам сотрудничества в области энергетического машиностроения, возобновляемых источников энергии, агропромышленного комплекса.

На научно-практической конференции "Приоритеты и инструменты международного сотрудничества России и Ирана в области науки и образования" Александр Беушев презентует образовательные программы АлтГТУ для абитуриентов Ирана.

"Участие университета в международной выставке – возможность заявить о себе на международной арене, предложить свои услуги в сфере инжиниринга. На выставке университет представит свои достижения, научные разработки и инновационные проекты, что позволит привлечь внимание потенциальных партнеров и инвесторов, заключить с ними соглашения", – говорит Александр Беушев.

* EXPO-RUSSIA IRAN ("Экспо-Раша Иран"); Tehran Milad Tower International Convention Center ("Теран Милад Тауэр Интернейшнл Конвеншн Центр").