АлтГТУ представит свои разработки на международной промышленной выставке в Тегеране
Вуз покажет свои образцы новой техники и разработки для пищевой отрасли
10 октября 2023, 16:43, ИА Амител
Делегация Алтайского государственного технического университета в составе проректора по научной и инновационной работе Александра Беушева, преподавателей и сотрудников инжинирингового центра АлтГТУ "ХимБиоМаш" принимают участие в деловой программе и международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA IRAN 2023* в Тегеране (Иран).
Мероприятие проходит с 10 по 12 октября 2023 года в выставочном центре иранской столицы Tehran Milad Tower International Convention Center* под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ и поддержке отраслевых министерств и ведомств России и Ирана.
АлтГТУ представит на выставке промышленные и экспериментальные образцы новой техники, новые материалы, разработки для пищевой отрасли от центра "ХимБиоМаш".
Кроме того, представители АлтГТУ примут участие в работе круглых столов, посвященных вопросам сотрудничества в области энергетического машиностроения, возобновляемых источников энергии, агропромышленного комплекса.
На научно-практической конференции "Приоритеты и инструменты международного сотрудничества России и Ирана в области науки и образования" Александр Беушев презентует образовательные программы АлтГТУ для абитуриентов Ирана.
"Участие университета в международной выставке – возможность заявить о себе на международной арене, предложить свои услуги в сфере инжиниринга. На выставке университет представит свои достижения, научные разработки и инновационные проекты, что позволит привлечь внимание потенциальных партнеров и инвесторов, заключить с ними соглашения", – говорит Александр Беушев.
* EXPO-RUSSIA IRAN ("Экспо-Раша Иран"); Tehran Milad Tower International Convention Center ("Теран Милад Тауэр Интернейшнл Конвеншн Центр").
16:52:35 10-10-2023
Насмешил
17:16:57 10-10-2023
Надо понимать всю глубину наших глубин!
17:55:04 10-10-2023
Политех - молодцы. Без пафоса готовят востребованных технарей для всей Сибири и выполняют реально нужные производству НИР
17:57:31 10-10-2023
Ваше место возле Ирана
18:54:59 10-10-2023
Вот это взлетели, выше крыши . Потом не отмоются
19:26:49 10-10-2023
В Иране делают очень качественную обувь из натуральной кожи. Вот бы наш бизнес начал завозить в Барнаул!
01:01:31 11-10-2023
Гость (19:26:49 10-10-2023) В Иране делают очень качественную обувь из натуральной кожи.... Кожу сегодня только деды носят.
19:46:08 10-10-2023
Международная - из двух стран?)
21:10:53 10-10-2023
"образовательные программы АлтГТУ для абитуриентов Ирана". Не смешите мои тапки. На некоторых кафедрах скоро окна вывалятся, т.к. им сто лет в обед, а они "... представит на выставке промышленные и экспериментальные образцы новой техники, новые материалы, разработки для пищевой отрасли от центра "ХимБиоМаш". От Химбиомаша можно ожидать только очередной испорченный хлеб с добавками или вонючий облепиховый морс.