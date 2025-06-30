АлтГТУ приглашает абитуриентов на знакомство с факультетами и преподавателями

Будущие студенты смогут узнать о программах обучения, условиях поступления и лично пообщаться с преподавателями

30 июня 2025, 17:30, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Сейчас в вузах России проходит приёмная кампания, и те, кто планирует поступать в Алтайский технический университет, смогут узнать больше о направлениях подготовки и лично познакомиться с преподавателями. С 1 по 9 июля 2025 года в АлтГТУ пройдут профориентационные мероприятия на факультетах и в институтах.

Для абитуриентов подготовили:

Встречи с преподавателями и деканами . Они расскажут о специфике учебных программ, карьерных перспективах и нюансах поступления, включая проходные баллы и льготы.

. Они расскажут о специфике учебных программ, карьерных перспективах и нюансах поступления, включая проходные баллы и льготы. Экскурсии по лабораториям. Будущие студенты смогут увидеть, где проходят исследования и создают научные проекты.

Будущие студенты смогут увидеть, где проходят исследования и создают научные проекты. Мастер-классы и квесты. Интерактивный формат поможет лучше понять направления подготовки.

Программа по дням:

2 июля – Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

3 июля – Факультет информационных технологий.

4 июля – Институт архитектуры и дизайна, Институт экономики и управления.

7 июля – Строительно-технологический и энергетический факультеты.

8 июля – Факультет специальных технологий.

9 июля – Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта.

Мероприятия пройдут с 10:00 до 16:00 в здании приёмной комиссии АлтГТУ (ул. Димитрова, 75, 1 этаж). Желательно заранее пройти регистрацию по ссылке.

Если остались вопросы, звоните +7-902-143-50-02 (Виктория Яровикова). Узнать больше можно в телеграм-канал АлтГТУ и телеграм-канале для абитуриентов АлтГТУ.

Такие встречи помогают лучше разобраться в образовательных программах, напрямую задать интересующие вопросы и сделать более осознанный выбор будущей профессии.