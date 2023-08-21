АлтГТУ проведет для школьников инженерные каникулы

Это поможет сориентироваться в выборе будущей профессии и подарят новые знакомства

21 августа 2023, 16:30, ИА Амител

Студенты АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

На осенних каникулах Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова организует специализированную профильную смену для иногородних школьников – "Инженерные каникулы". Провести трехдневные каникулы в АлтГТУ могут учащиеся 11-х классов школ Алтайского края.

Для иногородних школьников предусмотрено бесплатное питание и проживание в студенческом городке на территории университетского кампуса.

Преподаватели институтов и факультетов приготовили для них интерактивную программу: мастер-классы, практические занятия образовательные квесты и интенсивы.

В центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ уверены, инженерные каникулы помогут ребятам сориентироваться в выборе будущей профессии и подарят новые знакомства.

"Мы познакомим ребят с лабораторной и учебной базой военного учебного центра, факультетов и институтов АлтГТУ, инжинирингового центра "ХимБиоМаш". Школьники примут участие в практических занятиях, смогут позаниматься в спортивном манеже, поплавать в бассейне "Олимпийский", – отмечает директор центра профориентации и довузовской подготовки Виктория Яровикова.

Записаться на профильную смену, задать вопросы можно по телефонам: (3852) 29-08-92, +7-902-143-50-02 (Виктория Андреевна Яровикова) или электронной почте v.yarovikova@postupaem-rf.ru.

Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи.

Консультацию и подробную информацию обо всех профориентационных проектах АлтГТУ можно получить на этом сайте.