АлтГУ приглашает первых выпускников на встречу в честь 50-летия

Вуз подготовил насыщенную программу празднования

11 апреля 2023, 11:05, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба университета

В мае 2023 года Алтайский государственный университет отмечает полувековой юбилей. Уже известна полная программа мероприятий, которые пройдут с 22 по 26 мая. Особое внимание на праздничной неделе будет уделено первым выпускникам вуза – тем, кто учился в Алтайском государственном университете с 1973-го по 1978-й год.

Так, 25 мая (четверг) в 11:00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) состоится большая встреча первых выпускников "С нас началась история". Каждый бывший студент сможет вспомнить славные студенческие годы, своих друзей и педагогов, окунуться в атмосферу юности. И, конечно, посмотреть, как возмужал университет и как он развивается сегодня.

"Дорогие выпускники Алтайского государственного университета. Вы, его первые студенты, вместе с руководителями и педагогами, начиная с нуля, заложили прочную основу классического образования и стали создателями добрых традиций. Первые стройотряды, научное общество, студенческие клубы, спортивные команды – всё это и многое другое, начатое вами, подхвачено и развито последующими поколениями студентов вуза. Вы стали настоящими профессионалами в своём деле, обеспечив престиж диплома АлтГУ и высоко подняв планку университетского образования", – пишет руководство вуза в приглашениях выпускникам.

Также в программе празднования:

торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ Василия Ивановича Неверова (22 мая);

презентация юбилейных и исторических изданий АлтГУ (23 мая);

выпуск и погашение юбилейной почтовой марки, посвящённой 50-летию АлтГУ (24 мая);

праздничная программа "Планета Университет" в "Титов-Арене" Барнаула (26 мая).

Полную программу смотрите по ссылке.

Подготовке юбилея в вузе уделяют большое внимание. Совещания по этому поводу проходят еженедельно. Вопрос лично контролирует ректор АлтГУ Сергей Бочаров. На очередной рабочей встрече 7 апреля он призвал коллег максимально тщательно проработать сценарий.

Также на этой встрече присутствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он подчеркнул, что юбилей одного из крупнейших вузов Алтайского края – важное событие и не может остаться без внимания руководства региона. В том числе и погашение почтовой марки.

"Выпуск почтовой марки с символикой Алтайского государственного университета – это очень символично, ведь выпускники вуза живут по всей стране, и конверт с логотипом родного вуза – прекрасная весточка из Алтайского края", – подчеркнул Степаненко.



50-летие вуза / Фото: пресс-служба АлтГУ