АлтГУ проведет день открытых дверей для школьников и их родителей

Абитуриентам расскажут, что предлагают институты АлтГУ, чем перспективна внеучебная деятельность и какие преимущества при поступлении может дать участие в профориентационных проектах вуза

22 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Корпус Алтайского госуниверситета / Фото: amic.ru

31 марта АлтГУ проведет день открытых дверей. Как сообщает пресс-служба университета, абитуриентам расскажут, что предлагают институты АлтГУ, чем перспективна внеучебная деятельность и какие преимущества при поступлении может дать участие в профориентационных проектах вуза.

Со школьниками и родителями пообщаются ректор университета Сергей Бочаров и ответственный секретарь приемной комиссии Екатерина Романова. Они расскажут об образовательных программах, условиях поступления, количестве бюджетных мест, высоких стипендиях и доступных льготах на торжественном открытии.

Разобраться в профессиях помогут интерактивные зоны, а образовательные программы представят в формате интерактивных площадок. Там абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями и студентами, узнают, как устроен учебный процесс, о перспективах, которые ждут выпускников направления, и активной студенческой жизни – студенческих объединениях, творческих и спортивных мероприятиях, профессиональных фестивалях.

Для участия необходима регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

Напомним, что не только АлтГУ проведет день открытых дверей в ближайшие недели. 23 марта аналогичное мероприятие состоится в АлтГПУ, а 24 марта – в АГМУ.