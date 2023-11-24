АлтГУ создает непрерывное образование в области беспилотных авиационных систем

Нововведения коснутся всех уровней: школа – колледж – университет

24 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Обучение / Фото: пресс-служба АлтГУ

С 1 января 2024 года в России в полную силу заработает нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Одним из его ключевых направлений является развитие кадрового потенциала через федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем". Учитывая запросы страны, Алтайский государственный университет активно включился в работу. Рассказываем, что уже предпринял вуз и какие планы ему еще предстоит воплотить в жизнь.

Как АлтГУ начал работу по реализации федерального проекта?

В вузе для ребят Алтайского края с 11 до 17 лет открыли школу аэроуправления и моделирования "Авионикс". Сейчас там обучается конструированию, программированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов более 90 человек.

В университете активно идет подготовка нового проекта по созданию непрерывного образовательного трека "школа – колледж – университет".

Школа "Авионикс" / Фото: пресс-служба АлтГУ

Также подготовили ряд программ дополнительного профессионального обучения – курсы:

"Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 кг и менее)";

"Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (включающих в себя одно или несколько беспилотных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее)".

Они рассчитаны на срок от трех до шести месяцев. За это время слушатели освоят теоретическую базу и технологию управления беспилотными летательными судами на специальных тренажерах.

Что еще предстоит сделать для реализации проекта?

Следующий этап реализации – подготовка специалистов среднего звена в рамках новой образовательной программы "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Ее старт запланирован на 1 сентября 2024 года в колледже АлтГУ.

Уже через три года выпускники получат квалификацию "оператор беспилотных летательных аппаратов" и смогут применить знания на практике.

"Специалисты в области беспилотных летательных аппаратов востребованы на рынке труда", – сказал директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.Он также отметил, что настоящие профессионалы должны уметь не только управлять летательными аппаратами, но и обслуживать их, быстро диагностировать поломки, понимать юридические аспекты своей деятельности.

Беспилотный летательный аппарат / Фото: пресс-служба АлтГУ

"С уверенностью могу сказать, что открытие новой специальности в колледже АлтГУ позволит подготовить специалиста, глубоко разбирающегося в вопросах авиационной метеорологии, аэродинамики, динамики и безопасности полета", – добавил Роман Ракитин.

Обучать будут на современном оборудовании и тренажерах.

Кроме того, со следующего учебного года в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования уровня бакалавриат по ИТ-направлениям включат дополнительные учебные модули по основам конструирования, программирования и пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Коснутся ли нововведения науки?

Да. В госуниверситете начнут реализацию и научной составляющей развития беспилотных авиационных систем в рамках новых программ магистратуры.

В следующем году осуществят набор студентов на три магистерские программы. Ученым университета поставят задачи использования БПЛА в различных отраслях экономики Алтайского края:

сельском хозяйстве;

энергетике;

геофизике;

археологии;

алтайских биоресурсов.

АлтГУ, как участник федеральной программы "Приоритет 2030", динамично реагирует на все вызовы, стоящие перед вузами лидерами в регионе. А потому в следующем учебном году нововведения коснутся всех уровней и видов образования в университете.