Рассказываем, на какие направления приглашают студентов и когда начнётся приёмная кампания

11 мая 2023, 10:05, ИА Амител

АГУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный университет стал лидером в регионе по количеству бюджетных мест: в 2023 году вуз готов принять 2934 абитуриента. Набор проведут как на бакалавриат и специалитет, так и на программы магистратуры и аспирантуры. В этом году бесплатных мест больше всего на естественно-научных, IT и гуманитарных направлениях.

Бакалавриат

Приоритетными направлениями по числу бюджетных мест стали:

"Химия";

"Химическая технология";

"Биология";

"Прикладная математика и информатика";

"Информационная безопасность";

"Программная инженерия".

Кстати, они же вошли в топ самых популярных направлений у абитуриентов в 2022 году.

Магистратура

По числу бюджета лидируют:

"Прикладная математика и информатика" с профилем "прикладная математика и информатика в социально-экономической сфере и образовании";

"Информационная безопасность" с профилем "информационная безопасность интеллектуальных автоматизированных систем";

"Химическая технология";

"Техносферная безопасность";

"Промышленная фармация";

"Биология".

В вузе объясняют, что постоянно адаптируют направления подготовки к потребностям рынка труда и отечественной экономики. Образовательные программы регулярно обновляются. Такой подход позволяет выпускникам быть востребованными после окончания обучения.

Как отметил один из самых крупных интернет-ресурсов по поиску работы hh.ru ("Хэхэ.ру"), АлтГУ является лидером среди региональных вузов по востребованности выпускников у работодателей.

Гуманитарные направления

Им алтайский госуниверситет отводит около одной трети от общего числа бюджетных мест. Только в Институте гуманитарных наук их более 600.

Больше всего мест на бесплатное обучение для бакалавров на направлениях:

"Педагогика и психология девиантного поведения";

"Социология";

"Социальная работа";

"Организация работы с молодёжью";

"Искусство костюма и текстиля".

Топ-5 магистерских программ с наибольшим числом бюджетных мест:

"Социология";

"Лингвистика";

"Филология";

"Искусство костюма и текстиля";

"Философия".

При этом лидерами популярных направлений у абитуриентов прошлых лет стали "дизайн", "реклама и связи с общественностью" и "медиакоммуникации". Они тоже откроют бюджетный набор.

Куда и когда подавать документы?

Приемная кампания начнётся 20 июня 2023 года. Подать документы можно лично по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61. Или онлайн: на официальном сайте АлтГУ в разделе "Личный кабинет абитуриента" и на портале госуслуг.

Задать вопросы приёмной комиссии Алтайского государственного университета можно уже сейчас по телефону: +7 (3852) 291-222.