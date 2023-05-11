АлтГУ выделил почти три тысячи бюджетных мест для абитуриентов в 2023 году
Рассказываем, на какие направления приглашают студентов и когда начнётся приёмная кампания
11 мая 2023, 10:05, ИА Амител
Алтайский государственный университет стал лидером в регионе по количеству бюджетных мест: в 2023 году вуз готов принять 2934 абитуриента. Набор проведут как на бакалавриат и специалитет, так и на программы магистратуры и аспирантуры. В этом году бесплатных мест больше всего на естественно-научных, IT и гуманитарных направлениях.
Бакалавриат
Приоритетными направлениями по числу бюджетных мест стали:
- "Химия";
- "Химическая технология";
- "Биология";
- "Прикладная математика и информатика";
- "Информационная безопасность";
- "Программная инженерия".
Кстати, они же вошли в топ самых популярных направлений у абитуриентов в 2022 году.
Магистратура
По числу бюджета лидируют:
- "Прикладная математика и информатика" с профилем "прикладная математика и информатика в социально-экономической сфере и образовании";
- "Информационная безопасность" с профилем "информационная безопасность интеллектуальных автоматизированных систем";
- "Химическая технология";
- "Техносферная безопасность";
- "Промышленная фармация";
- "Биология".
В вузе объясняют, что постоянно адаптируют направления подготовки к потребностям рынка труда и отечественной экономики. Образовательные программы регулярно обновляются. Такой подход позволяет выпускникам быть востребованными после окончания обучения.
Как отметил один из самых крупных интернет-ресурсов по поиску работы hh.ru ("Хэхэ.ру"), АлтГУ является лидером среди региональных вузов по востребованности выпускников у работодателей.
Гуманитарные направления
Им алтайский госуниверситет отводит около одной трети от общего числа бюджетных мест. Только в Институте гуманитарных наук их более 600.
Больше всего мест на бесплатное обучение для бакалавров на направлениях:
- "Педагогика и психология девиантного поведения";
- "Социология";
- "Социальная работа";
- "Организация работы с молодёжью";
- "Искусство костюма и текстиля".
Топ-5 магистерских программ с наибольшим числом бюджетных мест:
- "Социология";
- "Лингвистика";
- "Филология";
- "Искусство костюма и текстиля";
- "Философия".
При этом лидерами популярных направлений у абитуриентов прошлых лет стали "дизайн", "реклама и связи с общественностью" и "медиакоммуникации". Они тоже откроют бюджетный набор.
Куда и когда подавать документы?
Приемная кампания начнётся 20 июня 2023 года. Подать документы можно лично по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61. Или онлайн: на официальном сайте АлтГУ в разделе "Личный кабинет абитуриента" и на портале госуслуг.
Задать вопросы приёмной комиссии Алтайского государственного университета можно уже сейчас по телефону: +7 (3852) 291-222.
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