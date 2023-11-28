Американская полиция больше часа преследовала автопогрузчик с 12-летним угонщиком
Пострадали десять автомобилей
28 ноября 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полицейские в американском штате Мичиган больше часа гнались за 12-летним школьником, который угнал автопогрузчик из образовательного учреждения. Как сообщает телеканал "360", пострадали десять автомобилей.
Подросток проник на территорию средней школы ближе к вечеру. Там находился незапертый погрузчик, в котором оставили ключи. Подросток выехал на угнанной спецтехнике на дорогу, однако не включил фары.
Полиция преследовала нарушителя и использовала сирены, но мальчик не останавливался – остановить его удалось лишь после пересечения моста. За это время он задел десять машин.
Нарушителя задержали и отправили в колонию для несовершеннолетних.
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