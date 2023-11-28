Американская полиция больше часа преследовала автопогрузчик с 12-летним угонщиком

Пострадали десять автомобилей

28 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские в американском штате Мичиган больше часа гнались за 12-летним школьником, который угнал автопогрузчик из образовательного учреждения. Как сообщает телеканал "360", пострадали десять автомобилей.

Подросток проник на территорию средней школы ближе к вечеру. Там находился незапертый погрузчик, в котором оставили ключи. Подросток выехал на угнанной спецтехнике на дорогу, однако не включил фары.

Полиция преследовала нарушителя и использовала сирены, но мальчик не останавливался – остановить его удалось лишь после пересечения моста. За это время он задел десять машин.

Нарушителя задержали и отправили в колонию для несовершеннолетних.