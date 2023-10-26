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Американская полиция опровергла задержание подозреваемого в массовой стрельбе

Личность предполагаемого злоумышленника установлена

26 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Полиция в американском штате Мэн установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне, а также опровергла сообщения СМИ о его задержании, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, в преступлении подозревают Роберта Карда. Сейчас его местонахождение выясняют.

Стрельба злоумышленником велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли как минимум 22 человека, еще до 60 пострадали.

Президенту США Джо Байдену доложили о случившемся. К расследованию подключилось ФБР.

США чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Гость

11:00:56 26-10-2023

Роберта Карда --- поди по евреям стрелял террорист

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Гость

12:05:15 26-10-2023

Наверняка грохнут. Не помню уже, что бы там таких задерживали. И мотивов никогда не рассказывают. А может ради сокрытия мотивов и грохают.

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