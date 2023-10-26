Американская полиция опровергла задержание подозреваемого в массовой стрельбе

Личность предполагаемого злоумышленника установлена

26 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полиция в американском штате Мэн установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне, а также опровергла сообщения СМИ о его задержании, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, в преступлении подозревают Роберта Карда. Сейчас его местонахождение выясняют.

Стрельба злоумышленником велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли как минимум 22 человека, еще до 60 пострадали.

Президенту США Джо Байдену доложили о случившемся. К расследованию подключилось ФБР.