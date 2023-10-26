Американская полиция опровергла задержание подозреваемого в массовой стрельбе
Личность предполагаемого злоумышленника установлена
26 октября 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полиция в американском штате Мэн установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне, а также опровергла сообщения СМИ о его задержании, пишет РИА Новости.
По данным правоохранителей, в преступлении подозревают Роберта Карда. Сейчас его местонахождение выясняют.
Стрельба злоумышленником велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли как минимум 22 человека, еще до 60 пострадали.
Президенту США Джо Байдену доложили о случившемся. К расследованию подключилось ФБР.
11:00:56 26-10-2023
Роберта Карда --- поди по евреям стрелял террорист
12:05:15 26-10-2023
Наверняка грохнут. Не помню уже, что бы там таких задерживали. И мотивов никогда не рассказывают. А может ради сокрытия мотивов и грохают.