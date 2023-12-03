Американские ученые выяснили, что клубника улучшает работу мозга

Ягода помогает в профилактике деменции

03 декабря 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из университета Цинцинати нашли взаимосвязь между работой головного мозга и клубникой. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Инсулинорезистентность – один из факторов риска развития деменции в пожилом возрасте. Специалисты выяснили, что употребление клубники снижает риск развития этой болезни.

Группа добровольцев, участвующих в эксперименте, некоторое время употребляла порошок, сделанный из клубники. Выяснилось, что у них улучшились когнитивные функции мозга и память.

Также употребление клубники способствовало улучшению настроения у участников исследования.