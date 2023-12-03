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Американские ученые выяснили, что клубника улучшает работу мозга

Ягода помогает в профилактике деменции

03 декабря 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые из университета Цинцинати нашли взаимосвязь между работой головного мозга и клубникой. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Инсулинорезистентность – один из факторов риска развития деменции в пожилом возрасте. Специалисты выяснили, что употребление клубники снижает риск развития этой болезни.

Группа добровольцев, участвующих в эксперименте, некоторое время употребляла порошок, сделанный из клубники. Выяснилось, что у них улучшились когнитивные функции мозга и память. 

Также употребление клубники способствовало улучшению настроения у участников исследования. 

Здоровье Наука

Комментарии 1

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Гость

15:46:30 03-12-2023

А что скажут цыганские учёные ?

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