Американские ученые выяснили, что клубника улучшает работу мозга
Ягода помогает в профилактике деменции
03 декабря 2023, 15:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые из университета Цинцинати нашли взаимосвязь между работой головного мозга и клубникой. Об этом сообщает журнал Nutrients.
Инсулинорезистентность – один из факторов риска развития деменции в пожилом возрасте. Специалисты выяснили, что употребление клубники снижает риск развития этой болезни.
Группа добровольцев, участвующих в эксперименте, некоторое время употребляла порошок, сделанный из клубники. Выяснилось, что у них улучшились когнитивные функции мозга и память.
Также употребление клубники способствовало улучшению настроения у участников исследования.
15:46:30 03-12-2023
А что скажут цыганские учёные ?