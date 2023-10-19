Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Черном море

После этого он начал отдаляться от Крыма и направился в сторону Сицилии

19 октября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт FlightRadar24.

Дрон подал код 7600, что означает потерю связи. После этого он начал отдаляться от Крыма и направился в сторону Сицилии.

Отметим, что американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над акваторией Черного моря. В частности, на прошлой неделе российские военные из-за приближения Global Hawk к госгранице подняли в воздух Су-27, после чего дрон сменил курс.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование над Черным морем. Глава государства отмечал, что РФ пошла на такой шаг из-за Соединенных Штатов, которые "затащили две авиационные группировки в Средиземное море".