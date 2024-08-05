Падение отмечается и у крупнейших американских технологических компаний

05 августа 2024, 21:40, ИА Амител

Фондовый рынок / Фото: unsplash.com

Американский фондовый рынок рухнул на открытии торгов 5 августа. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на биржевые данные.

Индекс S&P 500 обвалился на 4,27%, индекс Dow Jones – на 2,72%, NASDAQ Composite упал на 6,35%. В частности, вниз ушли и котировки крупнейших американских технологических компаний. Акции Tesla потеряли 7,67%, цена бумаг Apple упала на 5,09%, Microsoft – на 4,52%. Акции производителя чипов Nvidia рухнули сразу на 10,35%.

Снижаться акции начали еще 2 августа, после публикации статистики по рынку труда. Власти страны сообщили, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3%. Эксперты считают это указателем на рост рисков наступления рецессии в экономике. 5 августа фондовые рынки обвалились и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – японский TOPIX снизился на 10,6%, а Nikkeu – на 13,4%.