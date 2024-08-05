Американский фондовый рынок рухнул
Падение отмечается и у крупнейших американских технологических компаний
05 августа 2024, 21:40, ИА Амител
Американский фондовый рынок рухнул на открытии торгов 5 августа. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на биржевые данные.
Индекс S&P 500 обвалился на 4,27%, индекс Dow Jones – на 2,72%, NASDAQ Composite упал на 6,35%. В частности, вниз ушли и котировки крупнейших американских технологических компаний. Акции Tesla потеряли 7,67%, цена бумаг Apple упала на 5,09%, Microsoft – на 4,52%. Акции производителя чипов Nvidia рухнули сразу на 10,35%.
Снижаться акции начали еще 2 августа, после публикации статистики по рынку труда. Власти страны сообщили, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3%. Эксперты считают это указателем на рост рисков наступления рецессии в экономике. 5 августа фондовые рынки обвалились и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – японский TOPIX снизился на 10,6%, а Nikkeu – на 13,4%.
22:39:07 05-08-2024
Мелоч. Жирок надо перераспределять.
23:32:30 05-08-2024
Кто по-умнее, ещё в том году помер
23:55:58 05-08-2024
Про российский то тоже напишите , он же не на Марсе существует.все в красной зоне
08:33:56 06-08-2024
Гость (23:55:58 05-08-2024) Про российский то тоже напишите , он же не на Марсе существу... На нашем регистрируется отрицательный рост, который поспособствует усилению экономики
06:14:22 06-08-2024
Обыкновенное движение цены... Кто то заработал кто то потерял. Спекуляции... Че там рухнуло...
08:35:20 06-08-2024
Американский фондовый рынок рухнул --- по нам ударит?
08:48:58 06-08-2024
Я понял, рухнул так же как доллар валится в пропасть на беспрецедентные рупь писят... Омэрика капут!1
09:40:16 06-08-2024
Гость (08:48:58 06-08-2024) Я понял, рухнул так же как доллар валится в пропасть на бесп... трамп придет - порядок наведет
10:30:08 06-08-2024
Мусик (09:40:16 06-08-2024) трамп придет - порядок наведет... Мусик, забудь про Трампа, Камила затопчет его своими копытами. Шампанское не понадобится.
09:42:08 06-08-2024
Американский рухну, а у нас словно елей по коже, но они такие твари, что найдут еще множество дураков, которые принесут им свои кровные на блюдечке с золотой каёмочкой, как это делала наша Набиулина.
09:42:17 06-08-2024
А у нас то похуже будет, зимой умирали котельные, сидели без тепла. Весной все тонули, а дамбы оказались построены лишь на бумаге. Летом пол странны отрубило от электричества, юг сидел без света. Это у них какие-то цифры падают и все, а у нас вся инфраструктура рушится на фоне дефицита кадров и отсутствия своего нормального машино-и приборостроения.
09:59:20 06-08-2024
Гость (09:42:17 06-08-2024) А у нас то похуже будет, зимой умирали котельные, сидели без... Гость, чтобы этого не было, нужен умный царь, как царь Соломон, который умудрился за все свое царствование не воевать, а врагов злых по периметру было пребольшое множество. У него была установка - все в "дом" и в этом ему помогал Бог. На нашего царя Бог не смотрит, и нашего царя другой фаворит, бывший Ангел Света.
11:38:46 06-08-2024
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