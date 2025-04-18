Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи

Литургию проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в Александро-Невском соборе

18 апреля 2025, 17:21, ИА Амител

Пасха / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Один из главных православных праздников, Пасху, в 2025 году будут отмечать в ночь с 19 на 20 апреля. В Барнауле Божественная литургия пройдет в Александро-Невском соборе – телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию события, а читатели amic.ru смогут увидеть ее на нашем сайте.

Напомним, что возглавит литургию митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30. Ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, а после вернутся и продолжат службу.