Amic.ru в честь 25-летия подарит читателям планшет, экшен-камеру и другие призы
Победителей большого розыгрыша мы узнаем утром 14 октября
24 сентября 2024, 10:10, ИА Амител
Розыгрыш подарков от amic.ru / Фото: amic.ru
Дарим планшет, экшен-камеру, беспроводные наушники и другие крутые подарки. Все это в большом розыгрыше в честь дня рождения amic.ru.
30 октября amic.ru исполняет 25 лет! Для своих читателей мы приготовили призы:
- планшет;
- экшен-камеру;
- беспроводные наушники;
- пауэрбанк;
- фирменный шопер и термос.
Участвовать может любой! Для этого подпишитесь на телеграм-канал amic.ru и нажмите кнопку "Участвовать".
Победителей мы узнаем утром 14 октября с помощью бота-рандомайзера. Желаем удачи.
Ольга Петренко, представительница Барнаула в международном конкурсе красоты "Мисс Офис – 2024" (проголосовать за нее можно по ссылке)
10:30:29 24-09-2024
Телеграмм, терпеть не могу...
11:01:13 24-09-2024
Шинник (10:30:29 24-09-2024) Телеграмм, терпеть не могу...... 2 ошибки сразу
13:14:34 24-09-2024
Привет С.Ш.! Света, ты читаешь это? :)
14:56:28 24-09-2024
Да, Светлане Громадный привет!
07:47:48 25-09-2024
Мусику мозг подарите
08:07:23 25-09-2024
Гость (07:47:48 25-09-2024) Мусику мозг подарите ... она его потеряет или сломает