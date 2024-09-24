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Amic.ru в честь 25-летия подарит читателям планшет, экшен-камеру и другие призы

Победителей большого розыгрыша мы узнаем утром 14 октября

24 сентября 2024, 10:10, ИА Амител

Розыгрыш подарков от amic.ru / Фото: amic.ru
Розыгрыш подарков от amic.ru / Фото: amic.ru

Дарим планшет, экшен-камеру, беспроводные наушники и другие крутые подарки. Все это в большом розыгрыше в честь дня рождения amic.ru.

30 октября amic.ru исполняет 25 лет! Для своих читателей мы приготовили призы:

  • планшет;
  • экшен-камеру;
  • беспроводные наушники;
  • пауэрбанк;
  • фирменный шопер и термос.

Участвовать может любой! Для этого подпишитесь на телеграм-канал amic.ru и нажмите кнопку "Участвовать".

Победителей мы узнаем утром 14 октября с помощью бота-рандомайзера. Желаем удачи.

Ольга Петренко, представительница Барнаула в международном конкурсе красоты "Мисс Офис – 2024" (проголосовать за нее можно по ссылке)

Комментарии 6

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Шинник

10:30:29 24-09-2024

Телеграмм, терпеть не могу...

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Гость

11:01:13 24-09-2024

Шинник (10:30:29 24-09-2024) Телеграмм, терпеть не могу...... 2 ошибки сразу

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Гость

13:14:34 24-09-2024

Привет С.Ш.! Света, ты читаешь это? :)

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Юля.

14:56:28 24-09-2024

Да, Светлане Громадный привет!

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Гость

07:47:48 25-09-2024

Мусику мозг подарите

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Гость

08:07:23 25-09-2024

Гость (07:47:48 25-09-2024) Мусику мозг подарите ... она его потеряет или сломает

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