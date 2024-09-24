Amic.ru в честь 25-летия подарит читателям планшет, экшен-камеру и другие призы

Победителей большого розыгрыша мы узнаем утром 14 октября

24 сентября 2024, 10:10, ИА Амител

Розыгрыш подарков от amic.ru / Фото: amic.ru

Дарим планшет, экшен-камеру, беспроводные наушники и другие крутые подарки. Все это в большом розыгрыше в честь дня рождения amic.ru.

30 октября amic.ru исполняет 25 лет! Для своих читателей мы приготовили призы:

планшет;

экшен-камеру;

беспроводные наушники;

пауэрбанк;

фирменный шопер и термос.

Участвовать может любой! Для этого подпишитесь на телеграм-канал amic.ru и нажмите кнопку "Участвовать".

Победителей мы узнаем утром 14 октября с помощью бота-рандомайзера. Желаем удачи.