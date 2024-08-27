Amic.ru снова взял "серебро" в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края

Сайт агентства занял вторую строчку

27 августа 2024, 08:22, ИА Амител

Ноутбук / Источник фото: unsplash.com

Российская компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг медиаресурсов Алтайского края по цитируемости за первое полугодие 2024-го.

Amic.ru по результатам исследования занял вторую строчку, уступив первое место "Толку" и опередив ГТРК "Алтай".

Четвертое и пятое места заняли ИА "Банкфакс" и "Катунь 24".

Отметим, что по итогам 2023 года наше агентство в аналогичном рейтинге также располагалось на второй позиции.

Рейтинг составили на основе Индекса цитируемости "Медиалогии", который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.