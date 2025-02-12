Неужели измена? Невероятный поворот сериала ко Дню влюбленных от amic.ru уже тут

В новой серии отношения между главными героями накаляются

12 февраля 2025, 14:53, ИА Амител

На amic.ru вышел новый эпизод интерактивного мини-сериала о любви и отношениях к 14 февраля.

Аня все еще не понимает поведения Андрея, его сообщения вызывают у нее бурю эмоций. Он явно что-то скрывает... Но что именно? Об этом читателям amic.ru станет известно 14 февраля, ведь финал этой истории определят именно они.

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Напомним, новые эпизоды сериала об Ане и Андрее, молодой паре из Барнаула, выходят в Telegram-канале amic.ru ежедневно с 10 февраля. Его финал намечен на 14 февраля – День всех влюбленных.