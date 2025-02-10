История (не)любви онлайн. Стартовал мини-сериал ко Дню влюбленных от amic.ru

Читатели смогут сами повлиять на развитие ситуации, с которой столкнулась пара из Барнаула

10 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Amic.ru запускает специальный проект ко Дню всех влюбленных. Мини-сериал из пяти эпизодов, который расскажет историю Ани и Андрея – молодой пары из Барнаула. Они только начинают встречаться – романтика, переписки до утра… Но однажды несколько странных сообщений от Андрея заставляют девушку насторожиться. Потом игнор, недосказанность, вопросы без ответа. В голове одна мысль: "Измена?"

Однако только наши читатели смогут решить, что будет влюбленными дальше. Для этого нужно перейти в диалог с нашей главной героиней Аней и ждать от нее новых сообщений. В течение пяти дней девушка будет спрашивать у вас советов, делиться переживаниями, а также отправлять полезные материалы о любви и отношениях.

Новые эпизоды сериала будут выходить в Telegram-канале amic.ru каждый день, а его финал намечен на День всех влюбленных – 14 февраля.