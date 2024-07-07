Аналитик рассказал, что некоторые товары дешевеют, несмотря на инфляцию

Особого роста цен ждать не стоит, считает эксперт

07 июля 2024, 11:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682

Несмотря на ускорение инфляции, некоторые товары и продукты даже дешевеют, утверждает Анна Гондусова, директор по работе с клиентами управляющей компании "Альфа-Капитал". Ее слова передает агентство "Прайм".

Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. Сейчас как раз разгар лета, и предложение на рынке продуктов питания может снизиться. По словам Анны Гондусовой, в среднем цены на продовольствие могут уменьшиться на 0,1-0,2%.

Кроме того, летом можно сравнительно недорого обновить свой гардероб. Из-за низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. Однако после начала делового и учебного сезона такого предложения уже не будет.

Наконец, из-за прекращения программы льготной ипотеки недвижимость может начать дешеветь, но пока это касается лишь некоторых объектов.

В любом случае летом нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью.