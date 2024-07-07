Аналитик рассказал, что некоторые товары дешевеют, несмотря на инфляцию
Особого роста цен ждать не стоит, считает эксперт
07 июля 2024, 11:35, ИА Амител
Несмотря на ускорение инфляции, некоторые товары и продукты даже дешевеют, утверждает Анна Гондусова, директор по работе с клиентами управляющей компании "Альфа-Капитал". Ее слова передает агентство "Прайм".
Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. Сейчас как раз разгар лета, и предложение на рынке продуктов питания может снизиться. По словам Анны Гондусовой, в среднем цены на продовольствие могут уменьшиться на 0,1-0,2%.
Кроме того, летом можно сравнительно недорого обновить свой гардероб. Из-за низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. Однако после начала делового и учебного сезона такого предложения уже не будет.
Наконец, из-за прекращения программы льготной ипотеки недвижимость может начать дешеветь, но пока это касается лишь некоторых объектов.
В любом случае летом нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью.
11:42:26 07-07-2024
Сумасшедшее снижение цен на )0,1 -0,2%. когда ошибка в расчетах достигает и считается приемлемой в 2-3%. Лучше бы этот "эксперд" вообще ничего бы не говорил, чем примитивную галиматью выставлять.
11:54:03 07-07-2024
Аналитики хреновы
12:04:53 07-07-2024
Что написано в первом предложении? И предложение продуктов питания должно наоборот вырасти, чтобы снизилась цена (источник: 8 класс общеобразовательной школы).
12:15:53 07-07-2024
Ключевое слово могут подешеветь.
А могут и подорожать.
У нас даже умереть ито дорого...
12:33:33 07-07-2024
Жизнь дешевеет.
11:34:41 08-07-2024
недвижимость может начать дешеветь --- Ха-ха-ха, этот эксперт первый класс то хоть окончил???