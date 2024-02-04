Аналитик рассказал, какие продукты подешевеют в России в ближайшее время

Некоторые товары уже стали дешевле

04 февраля 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/548417

Аналитик Даниил Кашин рассказал о том, как изменятся цены на продукты в ближайшее время. Его слова передает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, стоит ожидать снижения цен на картофель, который подешевеет примерно на 20%, а также на гречку, ее стоимость станет ниже на 10%.

Кашин отметил, что уже подешевели гаджеты. Этому поспособствовало отлаживание схемы параллельного импорта.

Еще одна категория товаров, которая может стать дешевле, – бытовая химия. Кашин пояснил, что она производится за границей, а значит, цена на нее напрямую зависит от курса валют.