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Аналитик рассказал, какие продукты подешевеют в России в ближайшее время

Некоторые товары уже стали дешевле

04 февраля 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/548417
Фото: pxhere.com/ru/photo/548417

Аналитик Даниил Кашин рассказал о том, как изменятся цены на продукты в ближайшее время. Его слова передает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, стоит ожидать снижения цен на картофель, который подешевеет примерно на 20%, а также на гречку, ее стоимость станет ниже на 10%.

Кашин отметил, что уже подешевели гаджеты. Этому поспособствовало отлаживание схемы параллельного импорта.

Еще одна категория товаров, которая может стать дешевле, – бытовая химия. Кашин пояснил, что она производится за границей, а значит, цена на нее напрямую зависит от курса валют.

Экономика цены

Комментарии 2

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рыв

14:59:15 04-02-2024

Едим ли мы картофель и гречку каждый день?Можете ли вы придумать, как люди могли бы усовершенствовать производственные технологии?

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Гость

19:06:41 04-02-2024

С чего же гречке подешеветь? Её непрерывно за границу вывозят! Потихоньку дорожает, ну хоть не так как яйца

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