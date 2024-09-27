Аналитик рассказала, какие переводы банки могут считать подозрительными

Один из важнейших критериев – сумма

27 сентября 2024, 12:21, ИА Амител

Банковская карта / Фото: unsplash.com

Один из критериев, по которому банки отслеживают переводы граждан, – это сумма. По закону она должна быть больше 600 тысяч рублей, но иногда банки блокируют и более скромные транзакции. Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт-аналитик "Банки.ру" Эряния Бочкина.

Она пояснила, что банки отслеживают подозрительные переводы по нескольким причинам: чтобы предотвратить отмывание денег, защитить от мошенников и предупредить о возможных проблемах со стороны собственных систем безопасности.

"В рамках системы противодействия отмыванию денег установлены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (1 минута и менее) и так далее", – отметила она.

Также важно, чтобы объем и частота операций не были типичными для конкретного клиента, а также чтобы по карте совершались платежи, связанные с жизненно важными товарами и услугами, такими как ЖКХ, сотовая связь. Если карта уже была замечена в подозрительных операциях, то даже небольшая сумма может быть заблокирована.