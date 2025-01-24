Аналитики билайна сообщили о росте трафика на Rutube более чем в четыре раза

Интерес активно вырос с начала 2024 года

24 января 2025, 12:28, ИА Амител erid: 2VSb5yBuWUG

Девушка с телефоном / Фото: cookie_studio on Freepik

Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растет. Это подтверждают и результаты исследовательского сервиса билайн.аналитика. Мобильный трафик на российский видеохостинг Rutube ("Рутьюб") в среднем с начала 2024 года вырос почти в четыре раза. Больше всего сервис среди клиентов билайна используют мужчины (55,1%), женщины чуть меньше – 44,9%. Лидируют мужчины и по количеству трафика на Rutube – 53,4% против 46,6%.

Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, билайн для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги – Rutube, VK Видео, VK Клипы, а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.

Флагманский Тариф UP (АП) билайна позволяет клиентам как в конструкторе настроить все необходимое: количество гигабайт и минут, безлимит на мессенджеры, соцсети или сервисы Яндекса и многое другое. Можно выбрать только то, что действительно нужно.

Одной из опций тарифа-конструктора билайна стал "безлимит на видео" – смотрите новые выпуски своих любимых проектов, видео, фильмы и не переживайте о трафике. Наслаждайтесь просмотром, даже если осталось 0 Гб на основном пакете.

Воспользоваться опцией "безлимит на видео" можно бесплатно. Достаточно перейти на Тариф UP с наибольшим объемом трафика и обеспечить себе необходимое количество интернета, чтобы всегда оставаться на связи и не переплачивать за дополнительные гигабайты.

Фото: билайн

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