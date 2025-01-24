Аналитики билайна сообщили о росте трафика на Rutube более чем в четыре раза
Интерес активно вырос с начала 2024 года
24 января 2025, 12:28, ИА Амител erid: 2VSb5yBuWUG
Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растет. Это подтверждают и результаты исследовательского сервиса билайн.аналитика. Мобильный трафик на российский видеохостинг Rutube ("Рутьюб") в среднем с начала 2024 года вырос почти в четыре раза. Больше всего сервис среди клиентов билайна используют мужчины (55,1%), женщины чуть меньше – 44,9%. Лидируют мужчины и по количеству трафика на Rutube – 53,4% против 46,6%.
Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, билайн для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги – Rutube, VK Видео, VK Клипы, а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.
Флагманский Тариф UP (АП) билайна позволяет клиентам как в конструкторе настроить все необходимое: количество гигабайт и минут, безлимит на мессенджеры, соцсети или сервисы Яндекса и многое другое. Можно выбрать только то, что действительно нужно.
Одной из опций тарифа-конструктора билайна стал "безлимит на видео" – смотрите новые выпуски своих любимых проектов, видео, фильмы и не переживайте о трафике. Наслаждайтесь просмотром, даже если осталось 0 Гб на основном пакете.
Воспользоваться опцией "безлимит на видео" можно бесплатно. Достаточно перейти на Тариф UP с наибольшим объемом трафика и обеспечить себе необходимое количество интернета, чтобы всегда оставаться на связи и не переплачивать за дополнительные гигабайты.
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13:12:56 24-01-2025
Безысходность
13:45:32 24-01-2025
Гость (13:12:56 24-01-2025) Безысходность ... Никакой безысходности. Ставишь VPN и в путь. Не знаю что такое рутуб вообще, но полагаю пакость редкостная. Большая часть народу отработав контракт на этой платформе вернулась на ютуб.
14:40:16 24-01-2025
Гость (13:45:32 24-01-2025) Никакой безысходности. Ставишь VPN и в путь. Не знаю что так... Ну вернулись и что ? Монетизацию то ютуб отрубил нашим, чего их туда тянет ?
14:57:12 24-01-2025
Гость (14:40:16 24-01-2025) Ну вернулись и что ? Монетизацию то ютуб отрубил нашим, чего... Люди пользуются ютубом для просмотра кулинарных, рукодельных, ремонтных, садоводческих и прочих подобных видео. Монетизация на фиг не нужна, не интересует совсем. Что касается российских создателей контента, то они рекламируют товары и услуги напрямую от рекламодателей, минуя ютуб. Рассказывают, например, о каких-то новых сковородках, получают плату от завода сковородок.
16:45:36 24-01-2025
Гость (14:57:12 24-01-2025) Люди пользуются ютубом для просмотра кулинарных, рукодельных... Что за бред, вам то зрителю конечно какая монетизация, на вас деньги зарабатывают, а не вы. Я сам смотрю ютуб, в основном автомобильную ремонтную тему, там много всего полезного. И там постоянно нытье от блогеров что нет монетизации, зовут на платный бусти и т.п, и ничего конкретно они не рекламируют, это может 1% от всех и то вряд ли. Нет там никаких проплаченных сковородок, так понятнее ? Зачем им в таком случае быть на ютубе, в чем прикол ? Зачем делать видосы, полезные видосы, с которых не будут иметь никакой прибыли ?