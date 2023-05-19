Аналитики рассказали о самых необычных вакансиях в Алтайском крае

На одной из них соискателю предлагают зарплату более 100 тысяч рублей

19 мая 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стало известно, какие самые необычные вакансии предлагают соискателям в Алтайском крае. Об этом рассказали аналитики портала hh.ru.

В посёлке Берёзовка ищут скаута, которому будут платить от 120 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы агрономом не менее пяти лет, навык коммуникации и способность быстро обучаться. Ему нужно будет организовывать работу агрономов и контактировать с клиентами. Сотруднику предоставляют корпоративный автомобиль и топливо, компенсацию за жильё, корпоративную связь и возможности карьерного роста.

Ещё одна необычная вакансия – переборщик фитосырья с зарплатой от 30 до 40 тысяч рублей. Отмечается, что здесь зарплата зависит от количества проделанной работы.