Аналитики улучшили прогноз спада ВВП России в 2023 году и ухудшили в 2024 году

По оценкам экспертов, опрошенных ЦБ РФ, в 2023 году инфляция ожидается на уровне до 6%, однако к 2024 году возможно падение до 4%

02 февраля 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Опрошенные Центробанком РФ эксперты улучшили февральский прогноз по динамике ВВП, ухудшив свои ожидания по росту инфляции. Как сообщает ТАСС, согласно прогнозам, в 2023 году ВВП упадёт на 1,5%, что меньше, чем ожидалось в декабре 2022 года, – 2,4%.

Вместе с тем аналитики ухудшили прогноз на 2024 год до +1,2% ВВП вместо 1,5%, а на 2025 год оставили таким же – 1,5%. Изменение ВВП в 2025 году по отношению к 2021 году составит -1,4% , тогда как в декабре прогнозировали -2,4%.

Говоря об инфляции, она в 2023 году ожидается на уровне до 6%, однако к 2024 году ожидается падение до 4%. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки изменилась на 0,5 п. п., до 6,0% годовых.

Уровень безработицы ожидается на том же уровне: 4,3% в 2023 году и 4,0% – в 2025 году. Медианная оценка роста номинальной зарплаты выросла до 12,4%.