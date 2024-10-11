Аналитики выяснили, что iPhone легче выгодно перепродать, чем Android-смартфоны

41% "яблочников" успешно перепродали или сдали свои гаджеты в trade-in

11 октября 2024, 11:14, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1046485

По данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), владельцы смартфонов Apple чаще других перепродают свои устройства на вторичном рынке, получая прибыль или участвуя в программах trade-in. Их устройства более привлекательны для инвестиций, чем другие бренды.

41% пользователей iPhone успешно продали свои устройства или сдали в trade-in, получив скидку на новый девайс. Еще 40% оставили их в качестве запасных или передали родственникам, а 19% нашли другие способы. Специалисты CIRP считают, что устройства Apple дольше сохраняют свою рыночную стоимость.

В отличие от них, только 17% владельцев Android-устройств смогли заработать на продаже своих гаджетов, а 53% предпочли оставить их или передать родственникам. Эксперты утверждают, что "монетизация старых Android-телефонов не является выигрышной стратегией". Несмотря на значительные инвестиции в iPhone, их можно выгодно перепродать.