По его словам, поездка была "давно запланированной, рабочей и короткой"

11 октября 2023, 22:59, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"

Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки в Дубай. Об этом заявил ТАСС сам Чубайс.

По его словам, поездка была "давно запланированной, рабочей и короткой". С какой именно целью он покидал Израиль, Чубайс не уточнил.

Напомним, что Чубайс оставил свою последнюю государственную должность в России, пост спецпредставителя президента, и уехал из России в марте 2022 года.

Накануне, на фоне войны в Израиле, его заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Позднее сообщалось, что Чубайс находится в Дубае.