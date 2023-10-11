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Анатолий Чубайс вернулся в Израиль

По его словам, поездка была "давно запланированной, рабочей и короткой"

11 октября 2023, 22:59, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"
Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"

Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки в Дубай. Об этом заявил ТАСС сам Чубайс.

По его словам, поездка была "давно запланированной, рабочей и короткой". С какой именно целью он покидал Израиль, Чубайс не уточнил.

Напомним, что Чубайс оставил свою последнюю государственную должность в России, пост спецпредставителя президента, и уехал из России в марте 2022 года.

Накануне, на фоне войны в Израиле, его заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Позднее сообщалось, что Чубайс находится в Дубае.

Политика

Комментарии 6

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Гость

23:34:12 11-10-2023

Из Дубая выгнали

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Гость

06:58:10 12-10-2023

Хорошо, что вернулся. Где он, там война, развал и коррупция...

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Гость

07:20:32 12-10-2023

Значит ядерной войны не будет, чубайсы такое чувствуют

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Владимир В.

08:49:27 12-10-2023

Интересно, он вступит в ряды защитников Израиля. В СССР на строительство защитных сооружений вокруг городов даже 65-летние добровольно шли помогать Красной Армии.

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Гость

09:32:30 12-10-2023

Забегала крыса из угла в угол :-)

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Гость

21:12:23 12-10-2023

Какие мрази на верху постоянно пиарят эту мразь. Он должен сидеть в тюрьме. Или путин что взял его грехи на себя??????

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