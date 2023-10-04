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Андеграунд-рэпер Джино умер от последствий коронавируса

У артиста остановилось сердце

04 октября 2023, 20:40, ИА Амител

Кадр из видеоклипа
Кадр из видеоклипа

От последствий коронавируса скончался российский андеграунд-рэпер, участник группы "1000 слов" Джино. Об этом сообщает Mash.

41-летнего Никиту Островского, по данным источников, госпитализировали два дня назад с признаками коронавируса. Накануне у артиста остановилось сердце. 

Джино собирался перезапустить свою карьеру и готовил новый альбом, который фанаты ждали десять лет.

Артисту пророчили новый виток в карьере и скорый взлет.

музыка

Комментарии 2

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Гость

20:54:07 04-10-2023

Привет китайцам ...

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Гость

08:35:02 05-10-2023

Я один не знаю кто это?

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