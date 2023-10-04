Андеграунд-рэпер Джино умер от последствий коронавируса

У артиста остановилось сердце

04 октября 2023, 20:40, ИА Амител

Кадр из видеоклипа

От последствий коронавируса скончался российский андеграунд-рэпер, участник группы "1000 слов" Джино. Об этом сообщает Mash.

41-летнего Никиту Островского, по данным источников, госпитализировали два дня назад с признаками коронавируса. Накануне у артиста остановилось сердце.

Джино собирался перезапустить свою карьеру и готовил новый альбом, который фанаты ждали десять лет.

Артисту пророчили новый виток в карьере и скорый взлет.