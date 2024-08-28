Андрей Губин представил отрывок новой песни

Музыкант отметил, что может продать композицию другому исполнителю

28 августа 2024, 11:45, ИА Амител

Андрей Губин, 50-летний артист, который почти 20 лет не выступал, согласился принять участие в творческом вечере в рамках "Новой волны 2024" в Сочи.

Он представил отрывок новой песни и рассказал Mash, что хотел бы вернуться на сцену, но пока не может по состоянию здоровья.

Композицию "Покемон" Губин напел прямо по ходу интервью: "Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю".

Музыкант признался, что пока не знает, исполнит ли эту песню сам, или продаст ее другому артисту.