Андрей Губин представил отрывок новой песни
Музыкант отметил, что может продать композицию другому исполнителю
28 августа 2024, 11:45, ИА Амител
Андрей Губин, 50-летний артист, который почти 20 лет не выступал, согласился принять участие в творческом вечере в рамках "Новой волны 2024" в Сочи.
Он представил отрывок новой песни и рассказал Mash, что хотел бы вернуться на сцену, но пока не может по состоянию здоровья.
Композицию "Покемон" Губин напел прямо по ходу интервью: "Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю".
Музыкант признался, что пока не знает, исполнит ли эту песню сам, или продаст ее другому артисту.
12:16:39 28-08-2024
Да уж, видно. Дяденька бухает по черному. От Губина из 90х тут ничего не осталось.
12:24:06 28-08-2024
Гость (12:16:39 28-08-2024) Да уж, видно. Дяденька бухает по черному. От Губина из 90х т... вот я вообще не фанатка и то знаю, что он не бухает, а болен.
весь Ют завален разборами его состояния врачами- психиатрами.
14:17:32 28-08-2024
Элен без ребят (12:24:06 28-08-2024) вот я вообще не фанатка и то знаю, что он не бухает, а болен... Ну ну
12:41:18 28-08-2024
Гость (12:16:39 28-08-2024) Да уж, видно. Дяденька бухает по черному. От Губина из 90х т... Везде пишут, что не бухает, а неизлечимо болен какой-то болезнью не алкогольной этиологии. Но у меня по его манере речи, по внешности, по жестам и мимике создается полная уверенность, что именно бухает.
12:52:35 28-08-2024
Гость (12:41:18 28-08-2024) Везде пишут, что не бухает, а неизлечимо болен какой-то боле... Тнсультника от алкаша отдичите?
13:21:00 28-08-2024
Musik (12:52:35 28-08-2024) Тнсультника от алкаша отдичите?... Отличим.
14:09:29 28-08-2024
Гость (13:21:00 28-08-2024) Отличим.... вот прямо по фото и видео?
а можно поподробнее - ну так, для общего образования?
14:32:25 28-08-2024
Мусик (14:09:29 28-08-2024) вот прямо по фото и видео?а можно поподробнее - ну так, ... Да как-как... По вашим комментами и без видео есть подозрение на нарушение мозговой деятельности.
13:21:44 28-08-2024
Musik (12:52:35 28-08-2024) Тнсультника от алкаша отдичите?... И зачастую инсультник - это именно алкаш
14:10:33 28-08-2024
Гость (13:21:44 28-08-2024) И зачастую инсультник - это именно алкаш... бугога! "все кто ел огурцы - умерли. а если еще не умерли - умрут"
04:52:15 30-08-2024
Гость (12:41:18 28-08-2024) Везде пишут, что не бухает, а неизлечимо болен какой-то боле... Возможно , так действуют препараты, назначенные врачами.
12:29:45 28-08-2024
вспомнились "Круги на воде":
кто-то ушел на дно
кому-то все равно
14:36:55 28-08-2024
Психосоматика - вот и вся загадочная болезнь.
01:25:01 29-08-2024
Комментаторам по 15 лет? Прекрасно помню, как Губин уходил и почему. Был свеж и молод, но судя по суждениям многих уже тогда «знал, что сопьётся». Имейте совесть, и сами бухать завязывайте. Болен человек, давно и серьезно.
14:14:31 29-08-2024
Видно,что человек страдает зависимостью серьезной,деградация налицо.
01:36:25 31-08-2024
Гость (14:14:31 29-08-2024) Видно,что человек страдает зависимостью серьезной,деградация... Такие вот комментаторы страдают дебилизмом и серьезной деградацией!
17:57:12 29-08-2024
Гость (13:21:44 28-08-2024) И зачастую инсультник - это именно алкаш... У алкашей наоборот инсульты редко бывают
17:59:46 29-08-2024
Гость (13:21:44 28-08-2024) И зачастую инсультник - это именно алкаш... У алкашей наоборот инсульты редко бывают
08:47:27 31-08-2024
Это те кто редко пьют, а те кто каждый день по много пьют дольше живут
23:24:21 29-08-2024
Про его болезнь неоднократно и писали и по телеку целые передачи были поэтому чего чушь молоть можно и в интернете найти ответ на его поведение да и вообще алкаши так себя не ведут
12:47:34 30-08-2024
Надеюсь, все у него получится, вернется ,
13:55:42 30-08-2024
Гость (12:41:18 28-08-2024) Везде пишут, что не бухает, а неизлечимо болен какой-то боле... Зачем бросаетесь в адрес губина так запросто негативными словами, алкаш..., существует бумеранг, может к вам вернуться состояние алкаша, так как заявляете об этом состоянии со знанием знатока, будто сами в этом состоянии бываете, Губину нет равных по умению писать красивые стихи и музыку, его признал народ, что интернет пестрит о нем даже когда он не поёт уже 20 лет, он нормальный человек со своими заболеваниями, так как много работал в свои молодые годы, ему здоровья и вдохновения, а все гадости, что стараются к нему прилепить пусть возвращаются к этим умникам можно подумать без изьянов
15:43:53 30-08-2024
Ну что за люди! Нет чтобы порадоваться за человека. Сочиняет,пишет песни. Не каждый тут отметившийся сможет даже половины того,что делает Губин в таком состоянии! Его песни ещё долго будут жить...
19:26:15 30-08-2024
Тр (17:59:46 29-08-2024) У алкашей наоборот инсульты редко бывают ... Ну да здрасьте. Вы хоть статистику почитайте. У алкашей риск инсультов и инфарктов в ТРИ раза выше. В момент абстиненции, конечно же
20:31:13 30-08-2024
Искренне потихоньку рада за Андрея, во время пения, его лицо начало преображаться, этот голос, ритм, прекрасная искра из прошлого, творчество исцелит его
21:49:27 30-08-2024
Музыка у него и тексты хорошие, с удовольствием бы послушала новые песни.
01:27:33 31-08-2024
Услышьте же текст песни и его смысл! А не давайте свои тупые оценки его внешнему виду. Талантливый человек! Его беда- для вас повод хахалиться и злословить. А ему на вас начихать!
01:39:05 31-08-2024
Андрюх, держись, я того же поколения, все помню и всегда держал кулачки за тебя. Как бы не сглазить, но я очень радуюсь хорошим новостям про тебя. Давай старина, дерзай
02:48:45 31-08-2024
Губин молодец, не бросает творчество! Не спился, не скурвился, как иные прочие.
Тот, кто гадости про него пишет, просто по себе судит.
"Не судите.да не судимы будете.."
Слушаю его песни и сейчас, хотя вроде легкий жанр!
Но у него отличные стихи и музыка, талантливый от природы человек и трудолюбивый.
Здоровья Андрею, новых песен, удачи!
16:35:01 31-08-2024
Бедный, несчастный человек. Талант ОГРОМЕН. И, несчастье огромное. Дай Бог, ему выздоровления и достойно прожить остаток жизни. 🙏🙏🙏❤️❤️❤️
19:08:23 02-09-2024
Гость (12:16:39 28-08-2024) Да уж, видно. Дяденька бухает по черному. От Губина из 90х т... Автор статьи приукрасил. Во первых, Андрей сказал ключевое слово не "продаст" а "отдаст" другому, стало быть безвозмездно.