"Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен

Теперь Россия может запускать космические аппараты всех типов исключительно со своей территории

11 апреля 2024, 17:26, ИА Амител

"Ангара" / Фото: космический центр Восточный

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный успешно стартовала в космос с третьей попытки. Как сообщает ТАСС, она вывела в космос разгонный блок "Орион" с полезной нагрузкой, который доставит ее на целевую орбиту.

Изначально пуск планировали на 9 апреля, однако за две минуты до начала автоматика отменила пуск. Старт перенесли на 10 апреля, но и тогда автоматика его отменила. Третья попытка, которая состоялась сегодня, стала успешной.

Примерно через 12,5 минуты разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту. Сейчас он направляется на целевую.

Успешный старт стал первым для ракет семейства "Ангара" с этого космодрома и обозначил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур". Кроме того, теперь Россия может запускать космические аппараты всех типов исключительно со своей территории.