"Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен
Теперь Россия может запускать космические аппараты всех типов исключительно со своей территории
11 апреля 2024, 17:26, ИА Амител
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный успешно стартовала в космос с третьей попытки. Как сообщает ТАСС, она вывела в космос разгонный блок "Орион" с полезной нагрузкой, который доставит ее на целевую орбиту.
Изначально пуск планировали на 9 апреля, однако за две минуты до начала автоматика отменила пуск. Старт перенесли на 10 апреля, но и тогда автоматика его отменила. Третья попытка, которая состоялась сегодня, стала успешной.
Примерно через 12,5 минуты разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на опорную орбиту. Сейчас он направляется на целевую.
Успешный старт стал первым для ракет семейства "Ангара" с этого космодрома и обозначил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур". Кроме того, теперь Россия может запускать космические аппараты всех типов исключительно со своей территории.
17:48:46 11-04-2024
Успех, наконец-то из ряда неудач. Тут реально радость. вроде как Ангара создана полностью в России а не в СССР
18:29:37 11-04-2024
Гость (17:48:46 11-04-2024) Успех, наконец-то из ряда неудач. Тут реально радость. вроде... Это не неудачи, а доводка. Там почти всё новое.
13:58:21 13-04-2024
Гость (18:29:37 11-04-2024) Это не неудачи, а доводка. Там почти всё новое. ... Доводка советских разработок из 70-х.
17:58:35 11-04-2024
Слава Богу.Бог троицу любит.
19:50:00 11-04-2024
Молодцы! Гордость берет!
20:12:43 11-04-2024
Гость (17:48:46 11-04-2024) Успех, наконец-то из ряда неудач. Тут реально радость. вроде... О каких неудачах речь?
20:19:07 11-04-2024
Получается, что сейчас в крае надо будет со стороны востока наблюдать за пусками?
21:18:07 11-04-2024
А с какой терерь стороны в кра (20:19:07 11-04-2024) Получается, что сейчас в крае надо будет со стороны востока ... Хоть занаблюдайся. Ракета и с Восточного улетает на восток, в сторону япошек .
07:58:03 12-04-2024
Гость (21:18:07 11-04-2024) Хоть занаблюдайся. Ракета и с Восточного улетает на восток, ... Необязательно. Спутники зондирования - это северо-восток. А на полярную орбиту - это северная траектория.
09:28:54 12-04-2024
Гость (07:58:03 12-04-2024) Необязательно. Спутники зондирования - это северо-восток. А ... Полюбасу с Барнаула не увидишь.
09:40:48 12-04-2024
следующий пуск теперь лет через 10?
11:24:02 12-04-2024
гость (09:40:48 12-04-2024) следующий пуск теперь лет через 10?... Ты не доживешь.
13:57:04 13-04-2024
Двигатели у неё доработка двигателей рд-170, которые в 1976 году разработали. Так что эта ракета - доработка советских калош.