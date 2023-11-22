Ангарский маньяк получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу

Мотивом для совершения преступлений стало патологическое влечение к совершению убийств

22 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ангарский маньяк Михаил Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Об этом сообщает Shot.

В рамках дела рассматривались три эпизода. В октябре 1997 года и марте 1998 года Попков задушил двух женщин 25 и 27 лет на берегу реки Ангары. Одно из тел после убийства он облил бензином и поджег.

В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища. Он нанес ей не менее 40 ударов ножом.

Напомним, что ангарский маньяк орудовал с 1998 по 2010 год. Мотивом для совершения преступлений стала гомицидомания – патологическое влечение к совершению убийств.

При этом экспертиза признала Попкова вменяемым.