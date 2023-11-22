Ангарский маньяк получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу
Мотивом для совершения преступлений стало патологическое влечение к совершению убийств
22 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Ангарский маньяк Михаил Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Об этом сообщает Shot.
В рамках дела рассматривались три эпизода. В октябре 1997 года и марте 1998 года Попков задушил двух женщин 25 и 27 лет на берегу реки Ангары. Одно из тел после убийства он облил бензином и поджег.
В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища. Он нанес ей не менее 40 ударов ножом.
Напомним, что ангарский маньяк орудовал с 1998 по 2010 год. Мотивом для совершения преступлений стала гомицидомания – патологическое влечение к совершению убийств.
При этом экспертиза признала Попкова вменяемым.
13:44:13 22-11-2023
Наверняка он спалился ещё в школе, когда мухам ножки отрывал.
14:59:49 22-11-2023
Что ж, ждем через полгодика на свободе еще одного героя, рассказывающего школьникам, как нужно жить.
15:13:50 22-11-2023
Гость (14:59:49 22-11-2023) Что ж, ждем через полгодика на свободе еще одного героя, рас... уже на половину герой.