Аниматор, эстафета и подарки: в АГМУ прошел праздник в честь Года семьи

Мероприятие организовали в рамках поддержки студенческих семей вуза

20 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Студенческие семьи вуза на празднике / Фото: МИА "ПульS"

2024 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. И в канун Дня медицинского работника для студенческих семей Алтайского медуниверситета прошел яркий и насыщенный спортивно-развлекательный праздник. Гости мероприятия принимали участие в спортивных соревнованиях, играх и веселились с аниматором. На празднике также организовали зону с угощениями.

"Наша задача, как руководства университета, сделать все необходимое, чтобы молодые семьи из числа наших студентов смогли комфортно учиться и чувствовать всестороннюю помощь", – сказала ректор вуза Ирина Шереметьева.Ирина Смирнова, председатель Алтайской краевой организации профсоюза, подчеркнула важность роли крайсовпрофа в проведении мероприятия. Поскольку обучающиеся должны видеть и чувствовать поддержку профсоюза не только для себя, но и для своих детей.

Студенческие семьи вуза на празднике / Фото: МИА "ПульS"

В конце мероприятия каждая студенческая семья получила подарочный сертификат в гипермаркет "Лента" на сумму 3 000 рублей. Семью Бычковых, Сибирцевых и Хуруут наградили также памятными подарками – чайником, увлажнителем воздуха и кофеваркой – за хорошие результаты в спортивной эстафете.

"Мы надеемся, что в дальнейшем подобные мероприятия, направленные на поддержку студенческих семей, станут традиционными и будут более масштабными. Желаем успешно сдать сессию, отлично отдохнуть и полезно провести время вместе со своей семьей. До новых встреч", – резюмировал руководитель профсоюзной организации обучающихся АГМУ Юрий Оловянников.

Алтайский медицинский университет не только помогает своим студентам, но и активно участвует в жизни общества. Зимой студенты-медики в составе студотрядов выезжали в села, чтобы оказать медпомощь местным жителям, а врачи вуза провели диспансеризацию детей военнослужащих. Недавно представители университета также приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора, и сдали кровь, демонстрируя солидарность с теми, кто нуждается в помощи.