Аниме или манга: что это за жанры и какой из них лучше
Рассказываем обо всех их преимуществах и недостатках
26 октября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KQWHL
Чем отличается манга от аниме? Чем каждый из этих жанров, имеющих прямое отношение к культуре Японии, лучше другого? Решать вам, а мы расскажем об их основных особенностях и отличиях.
Манга
Японские комиксы, которые иногда называют комикку, получили широкое распространение в мире. Сегодня их создают не только на родине, но и во многих других странах.
Особенности жанра:
- развернутая и законченная по смыслу история, в которой хорошо понятны персонажи, их мотивы и действия;
- мангу всегда пишет конкретный автор, поэтому подача прямая, без домыслов режиссеров, сценаристов;
- узнать всю историю от начала до конца можно быстрее, чем в случае с жанром аниме;
- главы манги выходят чаще, их не нужно ждать годами;
- цензура почти отсутствует, что, безусловно, понравится любителям "жести".
К недостаткам можно отнести то, что историю придется читать. К сожалению, поклонников такого вида досуга с каждым десятилетием становится все меньше и меньше. Хотя чтение полезно сразу по многим причинам: развивает память, логическое мышление, фантазию и другие полезные навыки.
Аниме
К его преимуществам можно отнести:
- анимацию, за которой интересно наблюдать;
- интересную озвучку;
- хорошую передачу настроения картины, которая формирует развернутое представление о происходящем.
Часто поклонники интересуются: что выходит раньше – манга или аниме? Не вся хорошая манга получает свою экранизацию, а аниме – более массовый жанр. Бывает, что по-настоящему захватывающее и интересное чтиво просто не находит инвестора или анимационную студию, готовую взяться за соответствующую работу.
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19:10:00 26-10-2023
Читать совсем разучимся.
22:12:41 26-10-2023
*главы манги выходят чаще, их не нужно ждать годами;* нуну... про мангу берсерк знаете? Первый том был издан в 1989 году.