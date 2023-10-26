Аниме или манга: что это за жанры и какой из них лучше

Рассказываем обо всех их преимуществах и недостатках

26 октября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KQWHL

Аниме-иллюстрация / Фото: pikisuperstar / freepik.com

Чем отличается манга от аниме? Чем каждый из этих жанров, имеющих прямое отношение к культуре Японии, лучше другого? Решать вам, а мы расскажем об их основных особенностях и отличиях.

Манга

Японские комиксы, которые иногда называют комикку, получили широкое распространение в мире. Сегодня их создают не только на родине, но и во многих других странах.

Особенности жанра:

развернутая и законченная по смыслу история, в которой хорошо понятны персонажи, их мотивы и действия;

мангу всегда пишет конкретный автор, поэтому подача прямая, без домыслов режиссеров, сценаристов;

узнать всю историю от начала до конца можно быстрее, чем в случае с жанром аниме;

главы манги выходят чаще, их не нужно ждать годами;

цензура почти отсутствует, что, безусловно, понравится любителям "жести".

К недостаткам можно отнести то, что историю придется читать. К сожалению, поклонников такого вида досуга с каждым десятилетием становится все меньше и меньше. Хотя чтение полезно сразу по многим причинам: развивает память, логическое мышление, фантазию и другие полезные навыки.

Аниме

К его преимуществам можно отнести:

анимацию, за которой интересно наблюдать;

интересную озвучку;

хорошую передачу настроения картины, которая формирует развернутое представление о происходящем.

Часто поклонники интересуются: что выходит раньше – манга или аниме? Не вся хорошая манга получает свою экранизацию, а аниме – более массовый жанр. Бывает, что по-настоящему захватывающее и интересное чтиво просто не находит инвестора или анимационную студию, готовую взяться за соответствующую работу.

В аниме-магазине Fast Anime* огромный выбор жанров манга и аниме. Вы можете самостоятельно сравнить одну историю в двух форматах повествования и определить для себя, что же интереснее и лучше.

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