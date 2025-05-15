Анна Попова заявила о росте случаев завоза в Россию опасных лихорадок из других стран
Роспотребнадзор контролирует ситуацию
15 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Wolfgang Hasselmann / unsplash.com
В России наблюдается рост числа случаев завоза на территорию страны опасных тропических лихорадок, которые передаются через укусы комаров и клещей. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это и лихорадка Денге, и лихорадка Чикунгунья, и геморрагическая крымская лихорадка", – сказала руководитель ведомства.
По ее словам, в южном полушарии распространены лихорадка Оропуш и лихорадка Зика, а в некоторых странах фиксируют случаи малярии.
Тем не менее ситуация в РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, заверила Анна Попова.
Ранее сообщили, что на Алтае летом ожидается нашествие мошек и комаров.
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