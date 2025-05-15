Анна Попова заявила о росте случаев завоза в Россию опасных лихорадок из других стран

Роспотребнадзор контролирует ситуацию

15 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Wolfgang Hasselmann / unsplash.com

В России наблюдается рост числа случаев завоза на территорию страны опасных тропических лихорадок, которые передаются через укусы комаров и клещей. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это и лихорадка Денге, и лихорадка Чикунгунья, и геморрагическая крымская лихорадка", – сказала руководитель ведомства.

По ее словам, в южном полушарии распространены лихорадка Оропуш и лихорадка Зика, а в некоторых странах фиксируют случаи малярии.

Тем не менее ситуация в РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, заверила Анна Попова.

Ранее сообщили, что на Алтае летом ожидается нашествие мошек и комаров.